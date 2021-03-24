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Огонь Паралимпиады зажгут на месте убийства 19 инвалидов

Глава отдела Токио по продвижению Игр-2020 Нобуюки Хирота заявил, что церемония зажжения огня Паралимпиады пройдет на территории учреждения для людей с ограниченными умственными возможностями в Сагамихаре, где в 2016 году были убиты 19 человек, пишет gazeta.ru.

"Прошло пять лет, и мы хотим, чтобы тот инцидент не стирался из памяти, хотим создать гармоничное общество, в котором не будет предубеждений и дискриминации", - цитирует Хироту агентство Kyodo.

По словам функционера, церемония зажжения огня станет символом стремления искоренить любые формы дискриминации.

В июле 2016 года Сатоси Уэмацу ворвался в учреждение, где находились 150 постояльцев в возрасте от 18 до 75 лет. В результате нападения погибли 19 человек, более 20 получили ранения. Уэмацу работал там три года и за несколько месяцев до трагедии уволился. Говоря о причинах своих действий, преступник заявлял, что не считал постояльцев за людей и хотел избавить их от страданий. В 2020 году Уэмацу был приговорен к смертной казни.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября.
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