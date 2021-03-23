АБФФ сняла санкции с «Белшины». Клуб погасил задолженность перед ДЮСШ «Березина»
Комитет по статусу и переходам футболистов АБФФ сообщил, что с «Белшины» сняты санкции.
Как сообщает пресс-служба федерации, санкции сняли в связи с выплатой в полном объеме задолженности по компенсации за подготовку и обучение Германа Барковского в адрес Учреждения «Могилевская областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Березина», пишет АБФФ.
Теперь «Белшина» сможет вновь осуществлять трансферы и регистрировать футболистов.
Напомним, «Белшина» по итогам прошлого сезона вылетела в первую лигу.
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20:52 23/03/2021
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