World Cup-2022: На старт

Кубок мира. Фото: Getty Images





Завтра официально стартует Европейская часть квалификационного турнира Чемпионата мира по Футболу 2022 года. Удивительный турнир, пишет Sportarena.by, который состоится не только в экзотической для спорта стране, но и пройдет в еще более удивительный период времени – с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Вообще по очень многим направлениям этот чемпионат будет носить особое значение.





История и география





Благодаря французскому идеалисту и романтику Жюлю Риме чемпионат мира совсем скоро отметит свой вековой юбилей (в 2030 году). За этот гигантский для всего мирового футбола период времени, мундиаль уже посетил 17 стран (с учетом двойной заявки 2002) и 5 континентов. Теперь главное спортивное событие четырехлетия готовится открыть новые горизонты и приехать в гости на Ближний Восток.





Исторически сложилось, что в Южной и Северной Америке побеждают латиноамериканские команды (исключение – кубок 2014 в Бразилии, где победила немецкая сборная), а в Старом Свете – европейские (кроме 1958 года в Швеции, где победа была за юным Пеле и сборной Бразилии), в Африке победила Испания, а в Азии – Бразилия.





В истории было несколько случаев, когда страна-хозяйка турнира вызывала большое количество вопросов и обсуждался вопрос о переносе:





Аргентина (1978 год) – чемпионат совпал с репрессиями в период правления в стране военной хунты, пришедшей к власти после государственного переворота 1976 года;





Колумбия (1986 год) – страна в Южной Америке единогласно получила право провести турнир так как оказалась единственной страной подавшей заявку, но из-за финансовых проблем отказалась;





Мексика (1986 год) – 19 сентября 1985 года в Мексике произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории, эпицентр которого пришелся на столичный Мехико. Город и множество объектов пришлось отстраивать заново.





Катар





Для абсолютного большинства человечества футбольные мундиали являют собою не только спортивную площадку, на которой состязаются лучшие из лучших. Помимо матчей, голов и результатов – это еще и безграничная территория для организации кросс-культурных коммуникаций, в основе которых лежит полное понимание и уважение интересов каждого гостя с абсолютным нивелированием каких-либо неоднозначных подходов к религиозным, этническим, гендерным и сексуальным взглядам, а также гастрономическим, алкогольным, эстетических и прочим предпочтений. Чемпионат мира – это праздник для каждого – во всех проявлениях и толкованиях этого слова.





И тут важно отметить, что World Cup приезжает не просто в абсолютно новый регион – Ближний Восток, а еще и в один из центров Мусульманского мира, где традиции, правила поведения, правовая система, догмы внешней и внутренней политики были сформированы под непосредственным и всесторонним влиянием норм шариата. А их беспрекословное исполнение ревностно контролируется.





А именно, для наглядности: употребление алкоголя и т.н. незаконные сексуальные отношения караются в Катаре различными видами наказаний, а измена – вплоть до смертной казни. Про однополые отношения, прилюдные проявления страсти, открытую одежду для женщин, распитие алкогольных напитков в общественных местах, а также появление там в нетрезвом виде и так далее и тому подобное – законодатель предусматривает весьма жесткие, если не сказать жестокие санкции. Мы все прекрасно знаем, как выглядят и как ведут себя болельщики из Англии и Германии, Франции и России…





Важно понимать, что положение с базовыми общегражданскими правами в Катаре становится поводом для регулярных обсуждений на уровне правозащитных и межгосударственных структур. А местный телеканал «Аль-Джазира», созданный государством 25 лет назад стал политическим рупором и получил мировую известность за счет трансляции заявлений Усамы бен Ладана, а затем одиозного освещения событий «Арабской весны» – исключительно в пользу «Братьев-мусульман».





Безусловно, на самом высоком уровне эти точки напряженности будут пытаться «перезагружать» – через создание фан-зон, но это частичное или поверхностное решение проблемы, ведь болельщиков не запирают в «green zone» или резервации. Но уже сейчас очевидно то, что праздника для сотен тысяч болельщиков не получится – на манер того, который был в России, Бразилии, Германии, Франции… Во многом одной из визитных карточек тех турниров было радушное гостеприимство, особенно, хорошая была «хлебосольная, с красивым женским лицом» Россия в 2018 году.





Болельщики сборной Хорватии смотрят финал чемпионата мира, Getty Images

Если на чемпионат мира в России приехало совсем немного англичан – причина в официальных британских рекомендациях по ситуации в России (отдельный привет Солсбери), то просто сложно предугадать какие будут предписания внешнеполитических ведомств вкупе с уровнем страха у болельщиков перед поездкой в Катар. Однако, с другой стороны – сверхдлительный карантин и закрытые границы могут способствовать полному «уходу в отрыв». И это, пожалуй, самый главный вызов этого чемпионата.





А ведь есть еще одна печальная страница – с момента начала огромной стройки к чемпионату на объектах погибло около 6.500 строителей, в основном из Пакистана и Индии. Главная причина – тепловые удары, антисанитария и жуткие условия труда.



Зима

Это первый чемпионат, который пройдет зимой. Логическое обоснование весьма правильное – страны Персидского залива являются одним из самых горячих мест на земле в температурном плане и летом там играть попросту не безопасно. Специально построенные или достраивающиеся к футбольному празднику стадионы будут оснащены системами кондиционирования, но и это летом не спасет.





По этой причине футбольный календарь ожидает мощнейшая перекройка, которая даже и не снилась прошлому – ковидному году с его локдаунами. Реакция ряда футбольных клубов и национальных ассоциаций – достаточно негативно-прогнозируема. Это изменения ломает весьма привычный и отлаженный алгоритм работы, внося хаос неизвестности. Особенно проблемно выглядят топ-клубы играющие в Лиге чемпионов и борющиеся за первые места дома. Футболисты вернутся из Катара в выжатом состоянии, как это всегда происходит каждые четыре года.





И, конечно, выход из этой сложной ситуации был найден один – деньги. Ожидается, что Катар через свои спортивные и инвестиционные фонды, а также богатейшие спортивные медиа-холдинги такие как «Аль-Джазира Спорт» и «BeIN Media Group» организовало и реализовывает без широкого афиширования беспрецедентное финансирование для основных федераций и клубов, а также ключевых лиц.





Все ведущие игроки будут специально застрахованы на несопоставимо высокие суммы от травм или болезней, полученных за это время, а суперзвезды до конца сезона. Все имеет свою стоимость – даже чемпионат мира зимой.





К примеру: президентом Пари Сен-Жермен, финансового гиганта Qatar Sports Investement, медиа-гиганта «BeIN Sports», а также членом оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2022 является один и тот же человек – Нассер Ганим аль-Хелаифи, к тому же он имеет отношении к производству спортивной экипировки для Барселоны и является близким другом эмира Катара.





Скелет в шкафу





Единственный мотив проведения чемпионата мира в Катаре, озвученный FIFA – это популяризация футбола. Но на самом деле не футбола, а денег. Так называемый принцип ротации континентов является не чем иным как прекрасным лозунгом, за который можно спрятать любое наполнение.





Не случайно, что из-за коррупционных скандалов, имевших прямое отношение к решению вопроса по проведению чемпионата в Катаре, были возбуждены уголовные дела, а своих постов лишились главные футбольные чиновники – Зеп Блаттер и Мишель Платини. А сам ФИФА регулярно сотрясают скандалы и громкие журналистские расследования с момента избрания России и Катар в качестве мест проведения.





«Катарская стратегия» начала пошагово реализовываться еще в 2010 году – с подготовки приобретения по высокой цене акций клуба Пари Сен-Жермен и создания во Франции медиа-гиганта «BeIN Sports French» с направлением сопутствующего гигантского инвестиционного потока в обмен на World cup для Катара. Переговоры лично курировал Президент Франции Николя Саркози, а спустя несколько месяцев было принято эпохальное решение в пользу Аравийской стороны. В марте 2021 года Саркози был признан судом виновным в коррупции и приговорен к тюремному сроку, детали не освещаются. И это только вершина айсберга.





Чемпионат мира в Катаре будет не просто очень дорогим. Отмечается сумма куда более 200 млрд евро – это больше, чем все предыдущие футбольные мундиали вместе взятые и вместе и плюс хоккейные первенства планеты.





Стоит ли теперь удивляться, что несмотря на огромнейший резонанс, расследования, доказательства, уголовные дела… Никто так и не взял на себя смелость принять решение по пересмотру результатов Оргкомитета ФИФА за 2010 год, хоть это и вытекает из уставных документов главной футбольной структуры на нашей планете





Но есть и один большой плюс: если традиционный период для больших футбольных форумов – это время после окончания изнурительных клубных сезонов, когда ведущие игроки сыграли уже за год по 50-60 матчей и больше, то зимой есть невероятная возможность увидеть лучших игроков в их оптимальных кондициях. Потом футбольные суперклубы одолеет функциональный кризис, но это будет позже.





Продолжение следует





Как-бы то не было, но мундиаль пройдет в Катаре. И будет иметь серьезнейшее значение для всех последующих турниров и наверняка станет основой для пересмотра недавно искусственно изобретенного принципа о ротации континентов и популяризации футбола в пользу стран с высокой футбольной культурой. Как это неизменно было вплоть до 1994 года, когда турнир приехал в США или 2002 года – Япония и Южная Корея.





Турнир в Катаре уже вошел в историю, как самый скандальный и трагичный – задолго до его старта. И впервые никто не станет из гостей симпатизировать сборной Катара, дебютирующей на турнире в статусе хозяев.





Уже сейчас можно констатировать, что последний раз на форуме будет принимать участие 32 сборные команды. В 2026 году на стадионах США, Канады и Мексики будет 48 претендентов (в 1930 году, когда все только начиналось их было всего тринадцать). Нам же остается ожидать решения об увеличении до 100 команд, тогда на чемпионате мира сможет сыграть и наша сборная.