В понедельник все игроки и тренерский штаб сборной сдали обязательные тесты на коронавирус перед запланированным на вторник отправлением в Польшу. Один из тестов оказался положительным.





Согласно действующим в Эстонии правилам, игроки и тренеры являются близкими контактами футболиста, тест которого оказался положительным, и должны находиться в самоизоляции в течение 10 дней.





В этой ситуации за сборную по-прежнему могут играть те, кто ранее уже болел коронавирусом, но состав команды пришлось изменить. Футбольные власти решили позвать на помощь и экс-главного тренера сборной Эстонии Мартина Рейма, который теперь будет руководить игрой команды во всех трех мартовских встречах.





Среди тех, кто не поможет сборной Эстонии в ближайших матчах, оказались Сийм Лутс, Карл Якоб Хейн, Карол Метс, Никита Баранов, Артур Пикк, Йоонас Тамм, Тревор Эльхи, Хиндрек Оямаа, Хенри Ярвелайд, Сергей Мошников, Маттиас Кяйт, Владислав Крейда, Брент Леписту, Эрик Сорга и Власий Синявский. Ранее было известно, что сборной также не помогут Хенрик Оямаа, Марко Меэритс, Кен Калласте, Сергей Зенев, Георгий Тунев, Маркус Соометс, Тайо Тенисте, Мартин Миллер и Марккус Сеппик.





В среду вечером сборная Эстонии сыграет в Люблине с Чехией, в субботу в Минске ее ждет матч с Беларусью.