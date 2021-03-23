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Чемпион мира в ММА погиб во время драки

Уголовное дело возбуждено по факту убийства и покушения на убийство в одном из ресторанов Моздока (Северная Осетия, РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике Северная Осетия.

По версии следствия, в ночь на 23 марта в одном из ресторанов Моздока неизвестный в ходе драки ранил ножом двум посетителям. Один из них скончался в реанимации Моздокской районной больницы, второй в тяжелом состоянии находится в реанимации, однако его жизни ничего не угрожает.

Погибший - двукратный чемпион мира в ММА по версии FCF (вид смешанных единоборств) Алан Хадзиев.

Обстоятельства преступления устанавливаются.
Источник: interfax.by
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