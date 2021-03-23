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Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси

Бронзовый призер чемпионата Европы 2007 года и участница Олимпиады-2008 Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси.


- Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси.

Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах.

Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью, — написала Снытина в своем "инстаграме".
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