Екатерина Снытина объявила о завершении карьеры в сборной Беларуси





- Я приняла решение больше не выступать за национальную команду и официально объявляю о завершении карьеры в сборной Беларуси.





Это обдуманное и однозначное решение. Я не хочу больше представлять Беларусь на международной арене в то время, как мой народ страдает, подвергается пыткам и репрессиям, когда людей безнаказанно убивают, калечат и держат в тюрьмах.





Сколько бы чиновники ни утверждали, что спорт вне политики, именно в нашей стране спорт — это пропаганда режима, и я не намерена быть ее частью, — написала Снытина в своем "инстаграме".







