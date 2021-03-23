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Гончаренко: «Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА»

Виктор Гончаренко прокомментировал уход из ЦСКА

Фото: ТАСС


«Для меня было честью работать в таком великом клубе, как ЦСКА. Это был очень интересный и лучший период в моей тренерской карьере на данный момент. За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения. Но в команде никогда не было равнодушия, игроки бились за красно-синие цвета. Может, порой я был излишне эмоционален, но лишь потому, что жил армейским клубом. Этот великолепный период навсегда останется в моем сердце.

Выражаю благодарность руководству, всему тренерскому и административному штабу, сотрудникам клуба, игрокам.

Также хочется сказать отдельное спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают команду от первой до последней минуты. Помню мою ростовую фигуру и баннеры с цитатами на фанатской трибуне, когда меня дисквалифицировали на несколько матчей, было очень приятно. ЦСКА всегда будет первым!» — приводит слова Гончаренко официальный сайт московских «армейцев», цитирует charter97.org

Напомним, что контракт Виктора Гончаренко и ЦСКА расторгнут по обоюдному согласию. На этой должности его заменит хорват Ивица Олич.
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