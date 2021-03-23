



Судебное разбирательство будет проходить в Британии. Иск подан к автору книги, журналистке Кэтрин Белтон и издательству HarperCollins, которое опубликовало книгу.





"В книге ложно утверждается, что наш клиент действовал коррумпировано, и выдвигается ложная информация о покупке нашим клиентом футбольного клуба "Челси" и его деятельности. Такие утверждения абсолютно неприемлемы и безосновательны", – отметили в юридической фирме Harbottle & Lewis LLP, которая представляет интересы российского миллиардера.





Сам Абрамович заявил, что ложные обвинения, изложенные в книге, "оказывают пагубное влияние не только на его личную репутацию, но и на деятельность футбольного клуба".





Миллиардер вел переговоры с издательством, чтобы избежать разбирательства в суде, однако они не увенчались успехом – издатель отказался вносить изменения в книгу.





На сайте клуба отметили, что Абрамович не будет давать других комментариев по поводу судебного процесса.





Книга "Люди Путина: как КГБ захватил Россию, а затем взялся за Запад" вышла в Великобритании в мае 2020 года. Ее автор – бывшая журналистка Financial Times Кэтрин Белтон, она прожила в России 16 лет. Об этом сообщила "Русская служба ВВС".





В книге утверждается, что Абрамович мог купить футбольный клуб "Челси" по личному указанию президента России Владимира Путина для улучшения имиджа России в Британии.





Абрамович стал владельцем британского клуба "Челси" в 2003 году. За это время клуб стал пятикратным чемпионом Англии, а в 2012-м выиграл кубок Лиги чемпионов.





Абрамович – один из самых богатых россиян. Журнал Forbes оценивал состояние предпринимателя в 2020 году в $11,3 млрд. Он занимал 10-е место в рейтинге "200 богатейших бизнесменов России".





Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в конце января представил президенту США Джо Байдену список из 35 человек из окружения Путина, против которых просят ввести санкции. В их числе был и Абрамович. ФБК назвал его ключевым фактором и предполагаемым бенефициаром "кремлевской клептократии".



