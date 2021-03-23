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Фигуристка из сборной Беларуси Виктория Сафонова сдала положительный тест на коронавирус на ЧМ-2021

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова сдала положительный тест на коронавирус в преддверии чемпионата мира-2021 в шведском Стокгольме.




Об этом сообщает Tele-sport.

Сафонова не примет участия в соревнованиях. Фигуристка и все, кто контактировал с ней, находятся на изоляции.

17-летняя уроженка Москвы должна была выступить в одиночном катании, где планировала завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2022.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что среди участников ЧМ-2021 выявлен один положительный результат теста на COVID-19. Имя человека, сдавшего положительный тест, не называлось.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.
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