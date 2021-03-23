











Об этом сообщает Tele-sport.





Сафонова не примет участия в соревнованиях. Фигуристка и все, кто контактировал с ней, находятся на изоляции.





17-летняя уроженка Москвы должна была выступить в одиночном катании, где планировала завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2022.





Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что среди участников ЧМ-2021 выявлен один положительный результат теста на COVID-19. Имя человека, сдавшего положительный тест, не называлось.





Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.







