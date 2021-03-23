Фигуристка из сборной Беларуси Виктория Сафонова сдала положительный тест на коронавирус на ЧМ-2021
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова сдала положительный тест на коронавирус в преддверии чемпионата мира-2021 в шведском Стокгольме.
Об этом сообщает Tele-sport.
Сафонова не примет участия в соревнованиях. Фигуристка и все, кто контактировал с ней, находятся на изоляции.
17-летняя уроженка Москвы должна была выступить в одиночном катании, где планировала завоевать олимпийскую лицензию на Игры-2022.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил, что среди участников ЧМ-2021 выявлен один положительный результат теста на COVID-19. Имя человека, сдавшего положительный тест, не называлось.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 24 по 28 марта.
08:27 23/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение