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По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду

В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио

По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду
Фото: НОК Беларуси
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22 марта 2021 года исполнилось 30 лет со Дня основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, сообщил НОК. Презентация прошла в торжественной обстановке.

Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».

Комплект экипировки входит 44 наименования. 

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Белорусский партизан"
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