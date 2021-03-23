По одёжке встречают: НОК представил форму сборной Беларуси на Олимпиаду
В чем будут выступать белорусские спортсмены в Токио
Фото: НОК Беларуси
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22 марта 2021 года исполнилось 30 лет со Дня основания Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, сообщил НОК. Презентация прошла в торжественной обстановке.
Экипировку гостям представили модели Национальной школы красоты. Дизайн формы разработан сотрудниками НОК Беларуси совместно со специалистами частного торгового унитарного предприятия «Соло-Пинск».
Комплект экипировки входит 44 наименования.
Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года.
"Белорусский партизан"
08:17 23/03/2021
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