+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

В индийском Нью-Дели на этапе Кубка мира по стрельбе успешно выступила белорусская спортсменка Виктория Чайка.


Отличную волю к победе в упорном противостоянии с соперницами проявила наша спортсменка. В стрельбе  из  пневматического пистолета (ПП-3, 10м.), пишет interfax.by, она стала  бронзовым призером этапа Кубка мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Беларуси.

Показанный результат позволил Виктории Чайке подняться в олимпийском рейтинге на 5-е место, которое, с большой долей вероятности, позволит ей представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио.  Отметим, что в соревнованиях принимали участие около 300 стрелков.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]