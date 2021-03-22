Виктория Чайка завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе
В индийском Нью-Дели на этапе Кубка мира по стрельбе успешно выступила белорусская спортсменка Виктория Чайка.
Отличную волю к победе в упорном противостоянии с соперницами проявила наша спортсменка. В стрельбе из пневматического пистолета (ПП-3, 10м.), пишет interfax.by, она стала бронзовым призером этапа Кубка мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Беларуси.
Показанный результат позволил Виктории Чайке подняться в олимпийском рейтинге на 5-е место, которое, с большой долей вероятности, позволит ей представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио. Отметим, что в соревнованиях принимали участие около 300 стрелков.
21:37 22/03/2021
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