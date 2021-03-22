



Отличную волю к победе в упорном противостоянии с соперницами проявила наша спортсменка. В стрельбе из пневматического пистолета (ПП-3, 10м.), пишет interfax.by, она стала бронзовым призером этапа Кубка мира, сообщили в пресс-службе министерства спорта и туризма Беларуси.





Показанный результат позволил Виктории Чайке подняться в олимпийском рейтинге на 5-е место, которое, с большой долей вероятности, позволит ей представлять нашу страну на XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио. Отметим, что в соревнованиях принимали участие около 300 стрелков.