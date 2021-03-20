



Футбольные тренеры Брестской области и других регионов подписались под письмом в Белорусскую федерацию футбола, в котором просят не уничтожать вторую лигу футбольного чемпионата.





Дело в том, пишет Першы Рэгіён что в 2021 году Ассоциация «Белорусская федерация футбола» решила объединить в одно соревнование чемпионат второй лиги и чемпионаты областей. Футбольные эксперты говорят, что это очень разные по уровню команды, из-за чего нивелируется и так не высокий рейтинг второй лиги.





Предполагается, что количество команд во второй лиге возрастет до более 90. Сначала они сыграют между собой в областях. В финальный этап выйдут две команды от Минщины, и по одной от других областей. Еще из нового – не менее пяти человек в команде должны быть из местных.





«Это будет хаос, в нашем футболе будут баскетбольные счета с двухзначными цифрами. Зачем это позорище?» – говорит заядлый фанат одной из команд второй лиги из Брестской области.





«В каждой области разное количество сильных команд. И не справедливо, когда из нескольких команд из области выйдет только одна, хотя другие также могли бы сражаться за места на республиканском уровне. Соревновательность должна быть не по областному принципу, а по принципу – побеждает сильнейший», – говорит другой болельщик.





Какие есть вообще чемпионаты?





Популярным языком объясним. В Беларуси есть высшая лига, где соревнуются мастодонты типа БАТЭ, «Динамо-Брест», и тому подобные. Ниже идет первая лига, в прошлом году Брестчину там представляли «Волна Пинск» и «Гранит» из Микашевичей. В позапрошлом году из первой лиги путёвку в высшую получил брестский «Рух».





Самый низший дивизион в чемпионате страны – вторая лига. Брестская область в 2020 году там была представлена «Барановичи», «Динамо-Брест-1960», «Ивацевичи», «Стэнлес» (Пинск), «Першы Рэгіён» (Ковердяки, Брестский район).





И вот этот дивизион объединят с командами чемпионата Брестской области. Фактически, чемпионат области – это вообще любительский футбол, где уровень подготовки намного ниже. Потому фанаты и смеются о том, что «будем деревенских бить».





У экспертов мнение сходится на ином тезисе – присоединение областного чемпионата нивелирует соревнования второй лиги.





Поэтому тренеры второй лиги составили письмо в федерацию футбола, где просят пересмотреть это решение. Они называют это «деструктивным шагом» для белорусского футбола.





Письмо тренеров: «Никак не способствует развитию футбола как в стране в целом, так и в отдельных регионах»





Приводим письмо в адрес председателя Ассоциации «Белорусская федерация футбола»

Владимира Базанова полностью.





«Уважаемый Владимир Александрович!





В связи с появившейся информацией о планирующемся объединении чемпионата Республики Беларусь по футболу среди команд Второй лиги с чемпионатами областей, мы, руководители и тренеры команд Второй лиги, обращаемся к Вам с просьбой о пересмотре данного решения, так как предполагаемое объединение представляется нам, непосредственным участникам Второй лиги, нецелесообразным и деструктивным шагом, по следующим причинам:





Общий уровень команд, участвующих в соревновании, резко упадет, к тому же в одном дивизионе окажутся команды совершенно разного уровня подготовки, большое количество матчей будет заканчиваться крупными победами/поражениями одной из команд, что никак не способствует престижу турнира и повышению зрительского интереса. Помимо этого, многие футболисты, особенно имеющие опыт игры в Высшей и Первой лигах, могут просто потерять мотивацию к участию в данном турнире в связи с низким уровнем сопротивления.

В предлагаемой схеме проведения соревнования в формате первенств областей с последующим финальным турниром количественный и качественный составы участников различных подгрупп получатся совершенно разными, что приведет к грубому нарушению спортивного принципа.

Спортивное руководство многих городов (Молодечно, Осиповичи, Столбцы, Островец и др.) планирует заявлять для участия в соревнованиях две команды в рамках единой клубной вертикали – первую, основной задачей которой является достижение спортивного результата, в чемпионат Беларуси среди команд Второй лиги, и вторую, состоящую из молодых местных футболистов, в первенство области, с возможностью проведения регулярной ротации между командами. В случае объединения Второй лиги с первенствами областей данный вариант станет невозможен.

Исходя из вышеизложенного становится понятно, что проведение чемпионата Второй лиги в формате первенств областей приведет не к расширению, а к фактическому уничтожению Второй лиги как республиканского соревнования, а также никак не способствует развитию футбола как в стране в целом, так и в отдельных регионах.





Во избежание этого мы, руководители и тренеры футбольных клубов Второй лиги, предлагаем следующее:





Провести чемпионат Республики Беларусь 2021 года среди команд Второй лиги (Д3) в формате единого двухкругового турнира между командами, подавшими заявку на участие в Д3 до 01.03.2021.

Провести чемпионаты областей и г. Минска 2021 года (Д4) под эгидой АБФФ (с возможностью регулярной ротации футболистов между Д3 и Д4) с последующим проведением между командами, занявшими первые места в своих регионах, финального турнира по олимпийской системе, победитель которого получит право представлять Республику Беларусь в Региональном кубке УЕФА.

Надеемся на Ваше понимание и верим, что вместе мы сможем сделать белорусский футбол лучше».





«По сути, можно сказать прямо, что развалили вторую лигу»





Смело высказался на эту тему в интервью football.by директор пинской команды “Стэнлес” Роман Гришковец. Он высказался о разной специфике команд в разных областях:





«Я не верю в этот формат новый, который будет. По сути, можно сказать прямо, что развалили вторую лигу и сделали чемпионаты областей с каким-то номинированием куда-то кого-то там, кто занял первое место. А еще “пулька” какая-то.





Это неправильно. Если брать нашу Брестскую область – у нас три сильные команды, это мы, “Динамо-Брест-1960” из Малориты и “Ивацевичи”. Все довольно крепкие, попробуй поборись еще за одно место. А если еще из первой лиги упадет “Гранит”, то будет четыре крепких команды на одно место.





А взять Минский регион – там только “Молодечно” сильное. А взять Минск, ну кто будет, “Энергетик-БГАТУ”, БГУ, которые проигрывали всем, условно говоря? Уровень команд в разных зонах сильно отличается. Нельзя делать так, чтобы выходила всего одна команда из каждого региона».





«В следующем году вернутся к старой схеме, если здравый смысл восторжествует»





Корреспондент «Першага Рэгіёну» поговорил с директором СДЮСШОР г. Ивацевичи Сергеем Василевичем. Он рассказал, что также подписал письмо в АБФФ.





Сергей Тимофеевич говорит, что нововведение оставляет много вопросов, например, о качестве футбольных стадионов. Большинство команд чемпионата области просто не имеет стадионов, пригодных для критериев второй лиги.





«На каких полях играть в том же Дрогичине, Иваново, или Ляховичах? Они просто не смогут выполнить условия по полям».





Также, Сергей Тимофеевич рассказал, что взнос на участие в этом сезоне составит 1500 рублей. Это также поставит вопрос перед некоторыми участниками чемпионата области.





Сергей Василевич считает, что вряд ли письмо команд второй лиги уже повлияет на решение о проведении чемпионата в новом формате. Оно принято на уровне Минспорта.





«Я предполагаю, что этот год придется играть так, но в следующем вернутся к старой схеме, если здравый смысл восторжествует», – говорит Сергей Василевич.