Легендарный тренер по боксу умер в Беларуси





Валерий Кондратенко скончался сегодня на 77-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации бокса, Легендарный тренер по боксускончался сегодня на 77-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации бокса, пишет Sputnik. Причина смерти не уточняется.





Валерий Кондратенко – тренер единственного олимпийского чемпиона по боксу из Беларуси Вячеслава Яновского, который победил на Играх 1988 года.





Он родился в 1944 году в Таганроге, переехал в Витебск еще в детстве, здесь же начал заниматься боксом. В 1969 году выполнил норматив мастера спорта СССР, а в 1970-м начал работать с Яновским, когда тому было 13 лет.





У Кондратенко, помимо Яновского, было еще несколько звездных воспитанников: чемпион мира по версии UBO Родион Пастух, чемпион Вооруженных сил СССР Юрий Прохоров, бронзовый призер чемпионата Советского Союза-1983 Владимир Масюк и другие.





Сам же тренер был удостоен званий Заслуженный тренер СССР и Почетный гражданин Витебска. Награжден Орденом "Знак Почета".











