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Легендарный тренер по боксу умер в Беларуси

Валерий Кондратенко родился в российском Таганроге, а в послевоенные годы переехал в Витебск, где и начал заниматься боксом.


Легендарный тренер по боксу Валерий Кондратенко скончался сегодня на 77-м году жизни, сообщили в Белорусской федерации бокса, пишет Sputnik. Причина смерти не уточняется.

Валерий Кондратенко – тренер единственного олимпийского чемпиона по боксу из Беларуси Вячеслава Яновского, который победил на Играх 1988 года.

Он родился в 1944 году в Таганроге, переехал в Витебск еще в детстве, здесь же начал заниматься боксом. В 1969 году выполнил норматив мастера спорта СССР, а в 1970-м начал работать с Яновским, когда тому было 13 лет.

У Кондратенко, помимо Яновского, было еще несколько звездных воспитанников: чемпион мира по версии UBO Родион Пастух, чемпион Вооруженных сил СССР Юрий Прохоров, бронзовый призер чемпионата Советского Союза-1983 Владимир Масюк и другие.

Сам же тренер был удостоен званий Заслуженный тренер СССР и Почетный гражданин Витебска. Награжден Орденом "Знак Почета".
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