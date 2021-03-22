«Уход Виктора Ганчаренко назревал. Удивляет лишь тайминг: пожалуй, ЦСКА мог бы дать тренеру довести сезон до конца, доиграть Кубок. Было бы понятнее, если бы московский клуб поменял Ганчаренко на топ-тренера, но приходит Олич, который никогда не работал главным.





Ганчаренко провел в команде перестройку, не позволив ей упасть: принял ЦСКА зимой, а летом ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо. Это костяк.





Местами армейцы играли очень интересно. Проблема была в требованиях к игрокам, которые в силу своего уровня оказались не в состоянии их выполнить. Где-то Ганчаренко не хватило прагматизма.





Ну и доверие молодежи, конечно.





В целом Ганчаренко сработал ниже ожиданий, но они всегда завышены. Два года подряд – позор в Лиге Европы. Но и к селекции клуба есть вопросы: два трансфера на 30 миллионов по разным причинам не сработали – Фукс и Гайч.





Так или иначе, следить за Ганчаренко в ЦСКА было интересно, но все закончилось вполне логично. Жаль, что без серьезных трофеев», – написал Татур в своем телеграм-канале.