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Виктор Ганчаренко ушёл из ЦСКА

Виктор Ганчаренко ушёл из ЦСКА (сотрудничество прекращено "по обоюдному желанию"), сообщает пресс-служба армейцев. Белорусский специалист работал с российским футбольным клубом в качестве главного тренера с декабря 2016 года.

Виктор Ганчаренко ушёл из ЦСКА
"За четыре с небольшим года у нас случались как яркие победы, так и обидные поражения", — говорит белорусский специалист.

С ЦСКА он завоевывал Суперкубок России, дважды брал серебро российской премьер-лиги, однажды дошел до 1/4 финала Лиги Европы. Но главного — чемпионства в российском чемпионате — за эти годы армейцы так и не завоевали. В этом сезоне команда уже потеряла шансы на борьбу за золото.

Виктору Ганчаренко 43 года. Он бывший главный тренер БАТЭ. В России работает с 2013 года, тренировал "Кубань", "Урал", "Уфу".

Ожидается, что новым главным тренером армейцев будет Ивица Олич.
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