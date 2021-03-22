Женщины впереди мужчин

Акцент внимания белорусских болельщиков вновь сместился этой зимой на соревнования дам, пишет pressball.by Предыдущий сезон, в котором парни нежданно завоевали право выставлять пять человек на личные дисциплины, фокус несколько переиначил, однако теперь все вернулось на круги своя. Причем почти сразу — уже после первой, ноябрьской, недели.





Алимбекова еще в конце осени в финском Контиолахти продемонстрировала класс. Такой, что показались неправдой из прошлой жизни ее проблемы со здоровьем, мешавшие без болезненных ощущений двигаться по дистанции. В первом спринте и преследовании она оба раза финишировала в топ-8, чем отчетливо намекнула, что еще более высокие результаты — лишь дело времени. И они не замедлили себя ждать. Динара оказалась лучшей в спринте в Хохфильцене 11 декабря.





Не меньшим, а то и во многом большим открытием этого розыгрыша стала Анна Сола. У нее не было в отличие от партнерши по сборной бэкграунда-аванса в виде золотой олимпийской медали, поэтому к ее частым неудачам многие относились с пониманием и без чрезмерной критики. Кто-то уже успел позабыть, но на дебютном этапе она еще делила четвертую квоту в белорусской сборной с Ириной Кручинкиной.





Но миновало буквально пару этапов — и задаваться вопросом, кто из них сильнее, было попросту неуместно и кощунственно. На фоне Солы, которая пусть и не всегда финишировала на высоких местах и даже в очках, менее одаренная из российских сестер выглядела попросту заурядной юниоркой. Хода по дистанции никакого, ну а стрельба — ничуть не лучше, чем у Анны. Короче говоря, уже тогда четко оформился квартет биатлонисток для заявки на этапы Кубка мира.





И корректировался он по ходу сезона только однажды — и то вследствие вынужденных причин. Было дело, в январе потребовалась передышка Ирине Кривко. К тому моменту она провела ряд невыразительных гонок, после чего стало ясно: еще одной олимпийской чемпионке необходимо время, чтобы прийти в себя после проблем стоматологического характера.

Эстафета: наконец в призах

Фактическое отсутствие всякой внутренней конкуренции на включение в заявку на спринты и индивидуальные гонки логично отразилось и на эстафете. В том смысле, что и там ни перед каким выбором тренерскому штабу из Олега Рыженкова и Райнхарда Гесвайнера стоять не приходилось. Дилеммы попросту не было. О чем рассуждать, если Ирина Кручинкина, не говоря уже о совсем бесталанной Аделине Сабитовой, которая как будто сейчас имеет статус шестого номера в национальной сборной, банально не ездили порой с основой на этапы Кубка мира? Первая обреталась, и, как правило, безуспешно, в Кубке ИБУ, вторая — не всегда и там выходила на старт.





Короче говоря, размышлять приходилось только над тем, как распределить наших девушек по этапам. К концу сезона вроде бы оптимальная формула расстановки была найдена. Маловероятно, что кто-то другой, а не Ирина Кривко, будет у отечественного квартета стартером в олимпийском сезоне. Если, конечно, Ирина вдруг не заблещет потрясной скоростью на дистанции. Потому что пока по этому показателю всем подругам она уступает, а припрятывать такого человека лучше всего, прямо скажем, на первый этап.





Логика, согласно которой завершителем является Елена Кручинкина, тоже в принципе понятна. Анна Сола допускает провалы в стрельбе в выступлениях за команду реже, нежели когда представляет исключительно сама себя. Так что ее и Алимбековой места на втором и третьем этапах, где можно ногами отыграть так нужные секунды и привезти хоть какой-то перевес финишеру, аналогично кажутся незыблемыми.





Как ни крути, а результат уже есть. Дважды в течение нынешнего сезона белорусская четверка попадала на пьедестал. Где-то это обуславливалось крахом сильных конкуренток, правда, факт фактом остается: впервые с олимпийского Пхенчхана белоруски оказывались в тройке сильнейших. А это определенно было бы невозможно без всех и каждой усилий и безусловного индивидуального прогресса Солы и Алибековой. Кстати говоря, хотя бы в одной гонке, но каждая из вышеупомянутого трио — Сола, Алимбекова, Елена Кручинкина — по разу становилась лучшей лыжницей в конкретный. Иначе говоря, показывала быстрейшее время на отдельной дистанции.

Две лишние квоты. Для кого?..

Вскользь в первом блоке мы этим вопросом задались и ответа не нашли. Собственно, найти ответ трудно любому, кто глубоко погружен в белорусский биатлон прямо сейчас.





В прошлом сезоне впервые за долгое время наша команда утратила право выставлять в личных дисциплинах пять женщин. Это послужило причиной для перестановок на тренерском мостике, но летом никак не представлялось, что подобного рода рокировки грозят дать моментальный эффект. Особенно в связи с донельзя скомканной подготовкой.





Ан нет! Белорусская сборная здорово, что называется, "накатила" на финиш и на падающем флажке отвоевала пятую позицию в Кубке наций, где прежде находились спортсменки из России. Те сезон провели ровно, но без ярких "перфомансов" — вот и вынуждены расступиться перед Алимбековой и компанией.





Что же теперь? У белорусок есть право заявляться на индивидуальные старты числом в шесть человек. Таков результат здоровских

стараний Алимбековой и Солы прежде всего. Вот только эти лишние места могут и впрямь оставаться лишними. Ибо в ближайшем резерве не просматривается и близко тех, кто мог бы без потери лица выступать на уровне Кубка мира. Про уровень Кручинкиной уже твердилось, что собой представляет Сабитова, тоже ни для кого не секрет.





Иной раз бы оставалась сомнительного рода лазейка в виде натурализации. Данную практику в Беларуси используют десятилетиями, отыскивая в России невостребованных спортсменок. С попаданиями "в яблочко" есть затруднения, но время от времени достойного уровня девушки появляются. А тут и того как будто проще — тех, кто бы уступал той же Ирине Кручинкиной, еще надо постараться отыскать.





Как бы то ни было, это уже в прошлом. Новая Конституция ИБУ, как известно, до предела ужесточила правила смены спортивного гражданства, и теперь уж точно этот вариант не пройдет. Вот и выходит, что менее за год до Олимпиады придется заниматься изысканием внутренних резервов. Если, конечно, входит в планы замысел все же заполнять нашу максимальную квоту.

Призовые…

Чеки от ИБУ, ни для кого не секрет, на этапах Кубка мира и чемпионате мира вручаются тем, кто попадает в топ-20. Естественно, на главном старте сезона гонорары на порядок большие. Скажем, Анна Сола за бронзовую медаль в спринте на ЧМ заработала 14 тысяч долларов. Это почти треть всех призовых, которые Анна заработала в нынешнем сезоне. Точнее говоря, эта сумма составляет 50 070 евро. И еще одно "к слову". В этом сезоне Сола обогатилась на сумму большую, нежели за все предыдущие суммарно в профессиональной карьере.





Надо сказать, что Алимбекова Кубок мира-2020/21 провела сезон еще чуточку продуктивнее с точки зрения пополнения личного счета. Если к заработкам за отдельные места на этапах приплюсовать положенное, как биатлонистке, занявшей седьмое место в общем зачете, то получится, то завершившийся сезон принес ей 115 250 евро. Иначе говоря, более чем в два раза больше, нежели Соле.

Думается, не стоит подчеркивать, что остальные представительницы белорусской сборной, включая мужчин и их лидера Антона Смольского, выступали не столь успешно, чтобы получать хоть сколько-нибудь сопоставимые с приведенными суммы.

Мужчины: топтание на месте или шаг назад?..

Главной задачей для мужской части сборной было сохранение квоты в пять человек. А значит, следовало удержаться в топ-10 Кубка наций. Эта задача оказалась выполнена. Причем если в прошлом сезоне наши ребята замкнули десятку сильнейших, то в этом даже поднялись еще на одну строку. Хотя во многом стали заложниками завышенных ожиданий.





Во-первых, надо иметь ввиду, что теперь на спринт и индивидуальные гонки мы имели право заявлять не четырех, а пять человек. Соответственно, имелось большее пространство для маневра. Провалиться, грубо говоря, могли два биатлониста, а не один. Во-вторых, при всем при этом суммарное число очков в розыгрыше Кубка наций в пересчете на один старт (учитывая, опять-таки, что заключительный этап прошлого сезона был отменен) в КМ-2020/21 оказалось меньшим, чем в предыдущем сезоне.





Ну и, наверное, от некоторых из соотечественников однозначно ждали большего. Минимум претензий к Антону Смольскому. Он был и остался лидером нашей команды. Впрочем, и не прыгнул выше головы. Трудно было представить, будто прогресс мог случиться у Сергея Бочарникова — в его-то уже немолодом 33-летнем возрасте. А вот Роман Елетнов, не выдержавший конкуренцию с Никитой Лобастовым и Дмитрием Лазовским и спущенный в концовке сезона в Кубок ИБУ, разочаровал. С другой стороны, его разжалование — видимо, некая воспитательная мера. Поскольку и Лобастов, и Лазовский не выглядят сильнее. Ход и того, и другого оставляет желать лучшего. Стабильность в стрельбе есть только у первого. Но, ей богу, ее крайне мало…





Закономерным итогом стало то, что в эстафетах наши парни выступали хуже, чем годом ранее. Пожалуй, пределом мечтаний в олимпийском сезоне для них может быть топ-8. И то в случае совпадения всех звезд…



