+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Виктор Лукашенко: "наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн"

Глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко заявил, что белорусские спортсмены в Токио будут выступать под государственным флагом.

Вопрос возник в связи с санкциями МОК: в декабре Международный олимпийский комитет ввел ряд ограничений для НОК Беларуси. Поводом стало то, что "руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации".  В феврале главой НОК стал Виктор Лукашенко, который сменил на этом посту отца. Одновременно Лукашенко-младший оставил пост помощника президента по нацбезопасности — перестал быть госслужащим. Но руководство МОК это не убедило — в международном олимпийском комитете не признали полномочия Виктора Лукашенко, а также избрание в НОК Дмитрия Баскова, и санкции сохранили, пишет Еврорадио.

"Мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично", — прокомментировал ситуацию Виктор Лукашенко. Комментарий прозвучал накануне в эфире белорусского телевидения.

Лукашенко-младший  считает, что отдельные пункты "были сугубо политизированные, и в будущем мы этот вопрос разрешим".

По словам главы НОК, делегация Беларуси на играх в Токио будет состоять из приблизительно 200 человек ­— "это спортсмены, тренеры, медперсонал и технические сотрудники". Уже завоевано 74 лицензии, планируется более 100.

Сам Виктор Лукашенко, как глава НОК, попасть на игры скорее всего не сможет. Одно из введенных ограничений — это запрет на посещение им Олимпиады, его не аккредитуют.

Помимо официальной делегации, выступить на играх в Токио планирует и ряд спортсменов, пострадавших от репрессий белорусского режима. В декабре в Белорусском фонде спортивной солидарности (БФСС) говорили, что таких атлетов 10.

"Если они пройдут квалификацию, у них будет возможность выступать под нейтральным флагом либо под флагом новой Беларуси", —  говорил тогда исполнительный директор БФСС Александр Опейкин.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]