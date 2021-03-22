В США, КНР и Франции считают, что Олимпиаду нужно перенести













Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных зрителей из-за пандемии коронавируса. Кроме того, Япония просит другие страны ввести ограничения на размер делегаций, сопровождающих глав государств и других представителей руководства.





"В условиях, когда пандемия коронавируса еще не закончилась, сумма ответов за отмену Игр и за их перенос на более поздний срок составила в Таиланде 95,6%, в Южной Корее - 94,7%, в Китае - 82,1%, в Америке 74,4%, во Франции 70,6%", - отметили в институте.





По данным опроса, проведенного в Японии, местные жители также выступают против Игр этим летом (71,9%).





Опрос проводился в декабре – январе, еще до того, как оргкомитет Олимпиады озвучил ряд ограничений на Играх (обязательные ПЦР-тесты отсутствие иностранных болельщиков и т.д.). В каждой стране было опрошено около 1000 человек.





Как сообщалось ранее, Япония недополучит порядка 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов) из-за решения проводить Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио без болельщиков из-за рубежа.





Наибольший ущерб понесут гостиничный и ресторанный бизнес. В случае если будет принято решение ограничить число японских зрителей на спортивных объектах во время соревнований, ущерб продолжит расти.





Дополнительные расходы, связанные с отсрочкой Олимпиады (изначально она должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года) и мерами против коронавируса, повлекли за собой увеличение бюджета, который сейчас составляет 1,64 триллиона иен (15,9 миллиарда долларов).



