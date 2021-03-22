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На Олимпиаду в Токио от Беларуси поедут около 200 человек

Об этом сообщил президент НОК Виктор Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Frank Hoermann 


"Мы будем жить в олимпийской деревне. Завоевано 74 лицензии. Мы планируем ещё немного большим 100. Делегация Беларуси будет около 200 человек", - цитирует interfax.by

Президент НОК уточнил, что в состав делегации войдут спортсмены, тренеры, медицинский персонал и технические сотрудники. "Тесты (ПЦР - Прим. ИФ) планируется проводить пока раз в четыре дня", - рассказал он.


По словам Лукашенко, будут серьёзные ограничения и в части дистанцирования. "Ты приехал, оттренировался, выступил на соревнованиях и все. Никаких экскурсий, никаких выездов за территорию деревни не предусматривается",- отметил он.
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