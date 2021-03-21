+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова заняла второе место в гонке с массовым стартом. Этой гонкой завершился Кубок мира сезона-2020/21.

Динара Алимбекова завоевала серебро в последней гонке сезона и выиграла молодежный зачет Кубка мира

Фото: Дарья Бурякина

Гонка проходила при сильнейшем ветре, поэтому даже с шестью (1+2+0+3) промахами Динара убегала с последней стрельбы лидером, пишет SPORT.TUT.BY, но на заключительном круге ее опередила норвежка Ингрид Тандреволд (0+1+3+1).

Третье место заняла немка Франциска Пройс (0+1+4+1).

За медаль боролась и Анна Сола, которая с 8 (1+1+3+3) промахами стала в итоге шестой. Елена Кручинкина (3+1+3+0) финишировала 27-й.

Динара Алимбекова в итоге заняла седьмое место в общем зачете и выиграла молодежный зачет Кубка мира.

Анна Сола в общем зачете стала 23-й, Елена Кручинкина — 30-я, Ирина Кривко — 45-я.

В Кубке наций Беларусь заняла пятое место.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]