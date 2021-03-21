+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Представлен рейтинг лучших футбольных клубов десятилетия

«Барселона» обошла в рейтинге своего главного соперника.



Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших европейских клубов десятилетия. Он опубликован на сайте IFFHS, пишет «Униан».

Рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных клубами за каждый год в период с 2011-го по 2020-й в рейтинге IFFHS.

Лучшим клубом за последние десять лет признана "Барселона". В топ-тройку также вошли мадридский "Реал" и "Бавария".

Топ-10 клубов десятилетия в Европе


1. "Барселона" (Испания) - 2877 баллов

2. "Реал" Мадрид (Испания) - 2782

3. "Бавария" (Германия) - 2594,5

4. ПСЖ (Франция) - 2357 баллов

5. "Атлетико" (Испания) - 2302

6. "Ювентус" (Италия) - 2272

7. "Челси" (Англия) - 2113

8. "Манчестер Сити" (Англия) - 2113

9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2020

10. "Арсенал" (Англия) - 2016

"Барселона": достижения в последние десять лет

В период с 2011 по 2020 годы "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, пять раз - Кубок Испании, четыре - Суперкубок Испании.

На международной арене каталонцы дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов, по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]