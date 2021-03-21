Представлен рейтинг лучших футбольных клубов десятилетия
«Барселона» обошла в рейтинге своего главного соперника.
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших европейских клубов десятилетия. Он опубликован на сайте IFFHS, пишет «Униан».
Рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных клубами за каждый год в период с 2011-го по 2020-й в рейтинге IFFHS.
Лучшим клубом за последние десять лет признана "Барселона". В топ-тройку также вошли мадридский "Реал" и "Бавария".
Топ-10 клубов десятилетия в Европе
1. "Барселона" (Испания) - 2877 баллов
2. "Реал" Мадрид (Испания) - 2782
3. "Бавария" (Германия) - 2594,5
4. ПСЖ (Франция) - 2357 баллов
5. "Атлетико" (Испания) - 2302
6. "Ювентус" (Италия) - 2272
7. "Челси" (Англия) - 2113
8. "Манчестер Сити" (Англия) - 2113
9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2020
10. "Арсенал" (Англия) - 2016
"Барселона": достижения в последние десять лет
В период с 2011 по 2020 годы "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, пять раз - Кубок Испании, четыре - Суперкубок Испании.
На международной арене каталонцы дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов, по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.
15:16 21/03/2021
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