Представлен рейтинг лучших футбольных клубов десятилетия









Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила свой рейтинг лучших европейских клубов десятилетия. Он опубликован на сайте IFFHS, п ишет «Униан».





Рейтинг был составлен на основе суммарного количества баллов, набранных клубами за каждый год в период с 2011-го по 2020-й в рейтинге IFFHS.





Лучшим клубом за последние десять лет признана "Барселона". В топ-тройку также вошли мадридский "Реал" и "Бавария".





Топ-10 клубов десятилетия в Европе





1. "Барселона" (Испания) - 2877 баллов





2. "Реал" Мадрид (Испания) - 2782





3. "Бавария" (Германия) - 2594,5





4. ПСЖ (Франция) - 2357 баллов





5. "Атлетико" (Испания) - 2302





6. "Ювентус" (Италия) - 2272





7. "Челси" (Англия) - 2113





8. "Манчестер Сити" (Англия) - 2113





9. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 2020





10. "Арсенал" (Англия) - 2016





"Барселона": достижения в последние десять лет





В период с 2011 по 2020 годы "Барселона" шесть раз выиграла чемпионат Испании, пять раз - Кубок Испании, четыре - Суперкубок Испании.





На международной арене каталонцы дважды становились триумфаторами Лиги чемпионов, по два раза выиграли Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ.