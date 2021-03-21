+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Олимпийские игры в Японии пройдут без иностранных зрителей

В Олимпийском комитете опасаются, что иностранцы привезут в страну штаммы коронавируса, обнаруженные во многих странах.


Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа


Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио провел онлайн-заседание, по итогам которого решил провести Игры-2021 без иностранных зрителей. Об этом в субботу, 20 марта, сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, пишет korrespondent.net, что такое решение было принято с целью обезопасить участников Игр и граждан страны на фоне пандемии коронавируса. В комитете опасаются, что иностранцы могут привезти в Японию штаммы COVID-19, обнаруженные во многих государствах.

В то же время сообщается, что число проданных за рубежом билетов на летние Игры составляет 630 тысяч - 300 тысяч на Олимпиаду и 30 тысяч на Паралимпиаду. Все средства за купленные иностранцами билеты японские власти намерены им возвратить.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Игры были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]