Олимпийские игры в Японии пройдут без иностранных зрителей





Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа









Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио провел онлайн-заседание, по итогам которого решил провести Игры-2021 без иностранных зрителей. Об этом в субботу, 20 марта, сообщило агентство Kyodo.





Отмечается, пишет korrespondent.net, что такое решение было принято с целью обезопасить участников Игр и граждан страны на фоне пандемии коронавируса. В комитете опасаются, что иностранцы могут привезти в Японию штаммы COVID-19, обнаруженные во многих государствах.





В то же время сообщается, что число проданных за рубежом билетов на летние Игры составляет 630 тысяч - 300 тысяч на Олимпиаду и 30 тысяч на Паралимпиаду. Все средства за купленные иностранцами билеты японские власти намерены им возвратить.





Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии Игры были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.