



Свободные белорусы готовятся отпраздновать День Воли – 103-ю годовщину провозглашения независимости Белорусской народной республики, объявленной 25 марта 1918-го. Соцсети полнятся упоминанием об этой дате, которая ассоциируется с новой надеждой на перемены. Что касается массовых мероприятий, то, как мы знаем по 2020-му, в стране способны происходить многотысячные акции, в которых без вмешательства госорганов в процесс все мирно и позитивно. Однако в Минске представители оппозиционных партий и объединений («За свободу», БНФ «Адраджэнне» и Белорусская социал-демократическая партия) подали в горисполком официальную заявку на шествие, митинг и концерт. Правда, пишет Трибуна, за несколько дней не слышно никаких деталей – организаторы по законам, утвержденным режимом, не могут никому сообщать о планируемом времени и месте проведения до вынесения исполкомом решения, которого еще нет.





Что слышно о попытке отпраздновать День Воли официально





Разрешение или запрет Дня Воли для власти всегда был скорее политическим решением, чем юридическим. Единственный раз за последние много лет, когда власти официально выделили для его празднования достойную площадку, был в 2018-м, на 100-летний юбилей БНР. Возле оперного театра в Минске собрались около 25 тысяч человек, многие использовали БЧБ-флаги и «Погоню», символы БНР. Однако за пределами огороженной и оцепленной силовиками территории символику требовали немедля убрать, а несогласных задерживали. Были и превентивные задержания активистов не пойми за что.





В 2021 году, учитывая предыдущую реакцию режима на протестные акции, на согласование мероприятия в центре Минска рассчитывать не приходится. Да и в принципе хоть какое-то разрешение давать не спешат. В среду один из организаторов, председатель общественного объединения БНФ «Адраджэнне» и Партии БНФ Григорий Костусев рассказал о трудностях, возникших при подаче необходимых документов.





«Со своей стороны мы сделали все, что могли сделать. Мы обратились в соответствии с белорусским законодательством к милиции, коммунальным службам и скорой помощи, ведь для подачи заявки в горисполком на руках необходимо иметь договоры с этими тремя службами. Но на сегодняшний день мы получили договор только со скорой помощью и подали заявку только с теми бумагами, которые у нас были на руках. Мы были вынуждены это сделать», – рассказал Костусев в эфире Euroradio Live.





«Коммунальники прислали странный ответ, в котором говорят, что заключат договор после получения разрешения на мероприятие от Мингорисполкома, хотя в законе прописано обратное. В милицию заявление на договор мы подали месяц назад, и они не дают ни отрицательный, ни положительный ответ. В своей заявке в Мингорисполком мы попросили обязать ГУВД, как структуру Мингорисполкома, чтобы они заключили с нами договор», – поделился с TUT.BY другой заявитель Дня Воли, глава движения «За свободу» Юрий Губаревич.





Не вызывает удивления, что возникли трудности при заключении договора с милицией. На днях замминистра МВД Николай Карпенков (тот самый, что осенью разбил витрину минского кафе) заявил, что на 25 марта граждане «выползают на этот свой праздник», но «правоохранители знают, как с ними бороться», и полностью готовы «повторить все то, что было».





Госструктуры придумывают альтернативные мероприятия





Тем временем, к 25 марта по всей Беларуси начали готовить параллельные мероприятия. Особое рвение проявляют в министерстве образования. Так, школы массово приглашают родителей на собрания 25-26 марта. Интересно, что в течение года из-за коронавируса в учреждения образования фактически никого не пускали, а сейчас вдруг начали звать на встречи.





«Ребенок принес дневник с сообщением о родительском собрании. Собрание на 18:30 на 25.03.2021. Классный руководитель попросила детей ознакомить родителей под роспись. Впервые такое. И дата крайне подозрительная», – удивлялся читатель Ребенок.by.





В комитете по образованию Мингорисполкома попытались парировать обвинения тем, что в конце четвертей всегда проводят родительские собрания. Однако как они соотносятся с антиковидными мерами и опытом предыдущих четвертей 2020/21 учебного года, когда собраний не было, там пояснить не захотели.





Приходят похожие новости и из других учебных заведений – белорусы сообщают, что на 25 марта в вузах назначают субботники и педагогические встречи.





Минспорта не осталось в стороне





Но не образованием единым. Министр спорта Сергей Ковальчук, прежде работавший в охране Лукашенко, 19 марта провел собрание и раздал ценные поручения. Одним из них стало «организовать и провести на всех спортивных объектах подчиненных организаций спортивные, спортивно-массовые мероприятия среди спортсменов национальных команд РБ по видам спорта, работников учреждений». В какую, думаете, дату они должны пройти? Да-да, 25 марта. Все строго – Ковальчук приказал срочно разработать и предоставить ему планы проведения указанных мероприятий.



