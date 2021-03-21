Болельщиков "Витебска" на трибунах заменили люди с флагами БРСМ
20 марта проходит второй тур чемпионата Беларуси по футболу. В Витебске, где местный ФК "Витебск" принимает минское "Динамо", на трибунах замечены необычные болельщики. В руках они держат одинаковые флаги с символикой ФК "Витебск" и Белорусского республиканского союза молодёжи.
Болельщики с одинаковыми флагами на чемпионате Беларуси по футболу
Перед началом футбольного сезона фанаты большей части клубов Высшей лиги объявили бойкот из-за политический ситуации в стране, пишет Еврорадио. Болельщики выступают против насилия со стороны силовиков и требуют от руководства футбольных клубов принять соответствующие заявления.
В итоге на матч открытия чемпионата Беларуси по футболу этого года между командами "Ислочь" и "Славия Мозырь", который состоялся 12 марта, пришли посмотреть всего 180 зрителей. Стадион ФК "Минск", на котором проходил матч, вмещает 3 тысячи человек. Вход был свободный.
Первый тур поставил антирекорд по количеству болельщиков на трибунах. В среднем матчи посетило по 544 человека.
11:13 21/03/2021
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