+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

"Минчанка" вышла в "финал шести" российской Суперлиги

Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.



В субботу вечером клуб из Беларуси со счетом 3:1 обыграл "Ленинградку". Неделей ранее победу одержала российская команда - 3:2, пишет interfax.by. Общая победа по сумме двух матчей со счетом 5:4 позволила белорусскому полпреду в российской волейбольной Суперлиге выйти в ТОП-6 волейбольных команд чемпионата. 

"Финал шести" пройдет с 29 марта по 3 апреля в Казани.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]