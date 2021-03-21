"Минчанка" вышла в "финал шести" российской Суперлиги
Волейбольный клуб "Минчанка" вошел в число шести лучших команд российской Суперлиги.
В субботу вечером клуб из Беларуси со счетом 3:1 обыграл "Ленинградку". Неделей ранее победу одержала российская команда - 3:2, пишет interfax.by. Общая победа по сумме двух матчей со счетом 5:4 позволила белорусскому полпреду в российской волейбольной Суперлиге выйти в ТОП-6 волейбольных команд чемпионата.
"Финал шести" пройдет с 29 марта по 3 апреля в Казани.
09:31 21/03/2021
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