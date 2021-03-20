– Сколько вообще длятся кенийские сборы?





– У каждого по-разному. В прошлом году у нас были сборы двухмесячные, кто-то проводит здесь месяц. В общем, все зависит от планов и от финансовых возможностей. Чтобы не терялся эффект гор, периодически нужно спускаться к океану, а потом возвращаться обратно на высоту. Скоро мы на полторы недели снова опустимся на уровень моря, снимем там виллу на всех, восстановимся и вернемся на высоту.





– Вы в Беларусь планируете возвращаться до марафона в Копенгагене?





Светлана Куделич





– Если все будет хорошо, Света 13 мая полетит из Африки туда и [16 мая] пробежит, постарается отобраться на Олимпиаду. Ну а я отправлюсь в Минск и подожду ее там.





– Беларусский фонд спортивной солидарности финансово со сборами помогает?





– Да, слава Богу. В этом плане они молодцы.





– Сколько вообще денег требуется на сборы?





– Если человек летит один, то за 100-150 долларов в месяц он сможет найти себе жилье. Снимать номер в отеле, конечно, дороже. Например, кто-то живет в гостиницах, где за сутки отдашь 55 долларов. Можно найти отели, где сутки проживания обойдутся в 30 долларов. Конечно, жить будешь на отшибе, поэтому, чтобы добраться до центра, придется пользоваться такси. Что касается питания, то все зависит от конкретного человека. Если всякой ерундой питаться, или, например, жить на манго и авокадо, которые тут реально дешевые, тогда за месяц уйдет около 300 долларов. Но это жизнь по минимуму. Если питаться нормально, тем же мясом, то в месяц уйдет, конечно, больше денег, – сказал тренер.





Напомним, в начале осени Светлана подписала открытое письмо против насилия и за честные выборы и попала под репрессии режима. Спортсменку по настоятельной рекомендации Минспорта уволили с должности в МЧС, то есть фактически лишили заработка, а после исключили из национальной сборной. Под пресс идеологической машины попал тренер и муж бегуньи Игорь Жаворонок, который также оставил свою подпись под письмом. В конце года у специалиста закончился контракт с РЦОП по легкой атлетике, и соглашение не было продлено.





Эти обстоятельства не сломили супругов. Они продолжили подготовку к Олимпиаде, но уже самостоятельно. С финансовой стороны помог Беларусский фонд спортивной солидарности, возглавляемый Александрой Герасименей.





Исключенная из сборной бегунья уехала готовиться к ОИ в Африку (помог фонд Герасимени) – живет в доме топ-спортсменки и удирала от силовиков без формы







