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Анна Сола выиграла бронзовую медаль в шведском Эстерсунде

Белорусская биатлонистка Анна Сола выиграла бронзовую медаль в гонке преследовании на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Анна Сола выиграла бронзовую медаль в шведском Эстерсунде
Гонка проходила в тяжелых ветровых условиях, но это не помешало Анне отыграть сразу десять место (она стартовала 13-й). Сола допустила 5 (0+1+3+1) промахов и проиграла только двум норвежкам — Марте Олсбю-Ройзеланд (0+0+2+2) и Тириль Экхофф (1+2+0+1), пишетsport.tut.by
Елена Кручинкина (0+2+2+1) поднялась с 30-го места на девятое, Ирина Кривко (0+0+2+2) опустилась с 18-е на 20-е, Динара Алимбекова (1+2+2+3) — с 11-го на 27-е.

В общем зачете Кубка мира победу досрочно одержала Тириль Экхофф. Динара Алимбекова перед последней гонкой занимает седьмое место и с большим отрывом лидирует в молодежном зачете.

Анна Сола — 25-я, Елена Кручинкина — 31-я, Ирина Кривко — 45-я.

В воскресенье Кубок мира завершится гонкой с массовым стартом, пишет sport.tut.by
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