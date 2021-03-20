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Александр Хацкевич прокомментировал свою отставку

Александр Хацкевич: позвонил генеральный директор "Ротора" и сказал, что расторгает со мной контракт

Сегодня мне позвонил генеральный директор и сказал, что расторгает со мной контракт, пишет pressball.by. От остальных комментариев я воздержусь в рамках условий, указанных в контракте с клубом.

Белорусский специалист не ставит себе в заслугу вывод волгоградского клуба в премьер-лигу, уточняя, что предыдущие тренеры сделали для этого гораздо больше.


На самом деле то, что сделал я для вывода клуба в высшую лигу, — это малая толика успеха. Гораздо большая заслуга в этом тех тренеров, которые работали с клубом до меня, — рассказал v1.ru в телефонном разговоре Александр Хацкевич.



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