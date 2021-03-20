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Видео: 52-летний скейтбордист Тони Хоук осуществил свой легендарный трюк в последний раз

Речь идет о трюке Ollie 540 с совершением полутора оборотов в воздухе, удерживая скейтборд на ногах, который Хоук впервые совершил в 1989 году.

52-летний скейтбордист Тони Хоук в последний раз совершил трюк Ollie 540, придуманный им же в 1989 году. Соответствующее эмоциональное видео спортсмен разместил в своем Instagram.

Чтобы исполнить трюк, необходимо совершить полтора оборота в воздухе, при этом удерживая скейтборд на ногах.

Спортсмен отметил, что изначально пробовал совершить трюк в шутку, поскольку не считал возможным на протяжении полутора оборотов в воздухе удерживать скейтборд на ногах. Однако он не прекращал попытки и, в конце концов, ему это удалось.


"Это было первое из многого, что я сделал за последние 32 года, и со временем моя техника улучшилась", – отметил Хоук.

Однако поскольку во время исполнения трюка существует риск падения, Хоук начал беспокоиться за свое здоровье, особенно в последнее десятилетие. Потому он решил исполнить трюк в последний раз и снять это на видео.

На записях, опубликованных Хоуком, видно, что трюк удался не с первого раза, однако когда спортсмену все же удалось его осуществить, он не смог сдержать эмоций.

Тони Хоук профессионально занимается скейтбордом с 14-летнего возраста и по ходу своей карьеры неоднократно становился победителем профессиональных турниров.

Как сообщалось ранее, Тони Хоук научил 12-летнюю скейтбордистку кататься на 30-метровой рампе. Сам Хоук не делал этого много лет, так что это был хороший повод самому вспомнить былые времена.
focus.ua
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