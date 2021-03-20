+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Европейские футбольные клубы получат контроль над прибылями турниров УЕФА

Financial Times сообщает, что в европейском футболе планируется реформа контроля прав на трансляции матчей, спонсорских прав и т. п. УЕФА поделится с клубами властью в этой сфере, но не со всеми. Организация контролирует поток в размере примерно €3,25 млрд евро, которые распределяет между клубами.




По данным издания, УЕФА ведет переговоры об учреждении совместной компании с Ассоциацией европейских клубов (European club association — ECA). В нее входят около 200 клубов.

Будущая совместная компания получит контроль на упомянутые выше права относительно таких турниров, как Лига чемпионов и Лига Европы. Пока все вопросы решает исключительно УЕФА. Она пошла сейчас на уступки, чтобы не появился конкурирующий турнир — Суперлига. Его готовы поддержать суммой в размере $6 млрд такие известные инвесторы, как JPMorgan Chase. Кроме того, за лигу выступили клубы Real Madrid и Barcelona.

В ходе будущей реформы также возможно создание специальных футбольных стриминг-сервисов.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]