Председатель Белорусского фонда спортивной солидарности, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года по плаванию, от лица БССФ обратилась к Европейскому велосипедному союзу с просьбой сохранить репутацию велосипедного спорта и перенести Чемпионат Европы по велоспорту 2021 из Беларуси, пишет ej.by





Как отмечено в обращении, белорусский народ протестует против фальсификаций президентских выборов и жестокости силовых структур уже более 7 месяцев. За это время более 33 тысяч мирных граждан были задержаны, более 500 подвергнуты пыткам, сотни оказались в тюрьме лишь за выражение своей гражданской позиции. Белорусские спортсмены также подвергаются дискриминации со стороны государства, им не продлевают контракты, арестовывают, увольняют. Во время августовского велопробега в знак солидарности силовики жестоко задержали участников, одного из велосипедистов увезли на машине скорой помощи.





В письме Александра напоминает, что физическая и моральная неприкосновенность спортсменов в Беларуси не является аксиомой, а права человека нарушаются и ущемляются, что противоречит Олимпийской хартии. Международное спортивное сообщество уже осудило нарушение прав человека в Беларуси, Международный олимпийский комитет заявил, что НОК Беларуси не обеспечивает защиты прав белорусских спортсменов, и ввел ряд санкций, включая ограничение на проведение крупных спортивных мероприятий на территории Республики Беларусь





Депутаты Европарламента также обратились к UEC с просьбой перенести чемпионат из Беларуси, поскольку их этические принципы включают в себя, в частности, обязательство не предпринимать никаких действий, оскорбляющих человеческое достоинство.





“Учитывая заявленную позицию международного сообщества, Беларусь абсолютно не может быть местом проведения каких-либо крупных международных спортивных мероприятий, поскольку там не уважаются права и достоинство человека, люди подвергаются насилию, пыткам и злоупотреблениям”, - отметила Александра в письме. “В связи с вышесказанным мы призываем UEC выполнить свою фундаментальную обязанность по сохранению репутации велосипедного спорта и перенести Чемпионат Европы по велоспорту 2021 года из Беларуси. Насильственный режим Лукашенко не должен получить возможность использовать велоспорт для имитации легитимности”.





Напоминаем, что ранее международные спортивные федерации уже перенесли из Беларуси крупные спортивные турниры, такие как Чемпионат мира по хоккею 2021 и Чемпионат мира по пятиборью 2021, в целях обеспечения безопасности, а UEFA присоединился к заявленным решениям, лишив Беларусь финала Лиги чемпионов UEFA по футзалу 2020/21 года.



