Волонтеры из-за рубежа не будут допущены до участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в связи с рисками распространения коронавируса. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.





По его сведениям, наиболее опасным японская сторона считает возможность проникновения новых штаммов коронавируса. Исключение будет, как ожидается, сделано для волонтеров, которые знают редкие иностранные языки. Вопрос организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно, пишет ТАСС.





Во время летних Олимпийских игр в Токио предполагалось задействовать порядка 80 тыс. волонтеров. Примерно 10% из них составляли иностранцы. .





Организаторы летних Олимпийских игр в Токио, как ожидается, 20 марта проведут встречу в онлайн-формате, чтобы обсудить возможность допуска иностранцев, в том числе зрителей, во время проведения соревнований. Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.





В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Сейчас в страну могут въехать только граждане Японии и иностранцы, имеющие долгосрочные визы и постоянно проживающие в Японии.



