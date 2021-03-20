В помощь свободным спортсменам - Рудик продает золотую медаль
Все вырученные средства Рудик собирается перечислить в Фонд спортивной солидарности на поддержку белорусских спортсменов, которые пострадали от режима.
Рудик в БАТЭ / Из архива fcbate.by
Медаль Филиппа Рудика / ay.by
Белорусский футболист Филипп Рудик выставил на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Беларуси 2012 года. Ее он выиграл в составе БАТЭ.
Полузащитник играл за Нафтан, БАТЭ, Гомель, Шахтер Неман, Городею и Крумкачы. Становился обладателем Кубка Беларуси 2008/09, является двукратным чемпионом Беларуси 2011 и 2012, двукратным обладателем Суперкубка Беларуси 2011 и 2013
Филипп неоднократно высказывали о протестах и выражал поддержку белорусскому народу. Он подробнее рассказал о своей медали:
«Уверен, что кому-то эти деньги помогут. Еще и подарок покупателю сделаю - брелок Лиги чемпионов».
08:58 20/03/2021
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