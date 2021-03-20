В помощь свободным спортсменам - Рудик продает золотую медаль





Медаль Филиппа Рудика / ay.by





Белорусский футболист Филипп Рудик выставил на благотворительный аукцион золотую медаль чемпионата Беларуси 2012 года. Ее он выиграл в составе БАТЭ.

Полузащитник играл за Нафтан, БАТЭ, Гомель, Шахтер Неман, Городею и Крумкачы. Становился обладателем Кубка Беларуси 2008/09, является двукратным чемпионом Беларуси 2011 и 2012, двукратным обладателем Суперкубка Беларуси 2011 и 2013





Филипп неоднократно высказывали о протестах и выражал поддержку белорусскому народу. Он подробнее рассказал о своей медали:





«Уверен, что кому-то эти деньги помогут. Еще и подарок покупателю сделаю - брелок Лиги чемпионов».



