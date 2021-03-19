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Костя Цзю о косичке, которую готов обрезать за $ 1 млн

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю объявил, что готов обрезать свою косичку за $ 1 млн, деньги он намерен потратить на строительство зала.

"Столько лет не выступаю, обрезание косички, что ли сделать? Рука не поднимается! Но есть одно желание, могу поделиться с вами, — как передает "Чемпионат", сказал Костя Цзю. — У меня в планах сделать обрезание косички, я ее продам на публичном аукционе. А деньги запущу в строительство зала. Мне для себя ничего не надо, но зал построю. Начальная цена лота — миллион долларов".


Боксер рассказал историю появления этой косички, пишет pressball.by

"Помните 1988 год? Я пришел в парикмахерскую и говорю: мне нужна косичка. Понятно, что все мастера посмотрели на 19-летнего парня, мягко сказать, с недоумением: тогда так не делали.

Ну, пришел домой, и разговор с матерью. Говорю ей: "Мам, знаешь, я кому-то плохо делаю? Нет. Я кого-то унижаю? Нет. Я так хочу..." Когда я приехал в сборную, мне и там сказали: это что такое, что за косичка, уходи из команды. Я в ответ: я выигрываю у всех, как вы можете меня не взять?" — добавил Цзю.
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