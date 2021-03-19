Ганчаренко в ЦСКА может заменить другой беларус

«Вопрос тренера ЦСКА – самая актуальная тема российского футбола. Сейчас снова распутье: покинет Ганчаренко ЦСКА сейчас или летом? А возможно, нового тренера найдут в течение весны, а объявят по окончании сезона? Или Виктор Михайлович доработает сезон, героически пробьется в ЛЧ и останется? Решение примет совет директоров. Возможно, уже в ближайшие дни.





Прежде всего, уже не раз всплывало имя Ивицы Олича. Легенда ЦСКА сейчас работает помощником Златко Далича в сборной Хорватии, но планирует строить большую тренерскую карьеру. В последние недели и даже дни говорят, что руководство ЦСКА внимательно изучает кандидатуру Олича. Он пока главный кандидат.





Всегда рассматривается и вариант с Василием Березуцким. Он вернулся в ЦСКА год назад и сейчас помогает Ганчаренко. Правда, пока у Василия нет опыта – вопрос еще, хочет ли он сам этой должности.





Еще одна фигура, в которую я, правда, совсем не верю – еще один белорус Алексей Шпилевский. Сейчас он возглавляет «Кайрат», а до этого долго работал в системе «РБ Лейпциг».





И точно не верю в топового иностранного тренера, чьи имена тоже иногда всплывают. Это противоречит стилю ЦСКА. Предлагать боссам армейцев могут разные фамилии. Но большой или уже поработавший в топ-5 коуч без опыта в России – такое я плохо представляю применительно к ЦСКА», – написал Арустамян в телеграм-канале.