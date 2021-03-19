Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора"
Александр Хацкевич покинул пост главного тренера "Ротора". Руководство волгоградского клуба приняло решение освободить белорусского специалиста от занимаемой должности.
"Решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить.
Мы благодарим Александра Николаевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере", — как передает пресс-служба "Ротора", сказал генеральный директор клуба Андрей Рекечинский.
14:42 19/03/2021
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