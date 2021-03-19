Эскиз курток для работников БТ





Белтелерадиокомпания уже провела тендер на покупку 35 билетов в Токио и обратно (70 тысяч рублей). А теперь телевизионщики ищут, передает Еврорадио, кто пошьёт одежду для этой самой делегации из 35 человек.





Из размещённого на сайте госзакупок тендера следует, что на 35 комплектов одежды — 26 мужских и 9 женских — БТ планирует потратить почти 50 тысяч рублей. Это 1400+ рублей на каждого члена делегации Белтелерадиокомпании!





В списке 24 наименования: шорты, майки, куртки, джемперы, жакеты, костюмы. Унисекс — только кепки: их требуют ровно 35, по одной на каждого члена делегации.





А вот обуви в этом тендере нет. Обуваться телевизионщикам, которые планируют поехать на Олимпиаду, придётся самостоятельно. Или мы просто ещё не нашли тендер на обувь.