











"До конца 2021 года не более 10 российских будут иметь право выступать в нейтральном статусе на любых крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио, серию World Athletics и чемпионат Европы-2021 до 23 лет.





Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) может выбрать, какие 10 спортсменов, получивших нейтральный статус, будут принимать участие в соревнованиях, но она должна отдавать предпочтение спортсменам, которые входят в международный пул допинг-тестирования. Внесение изменений в этот список из 10 человек не допускаются.





Нет ограничений на количество российских спортсменов для участия в других международных стартах — при условии, что они имеют статус ANA.





Совет World Athletics рассмотрит программу выдачи нейтральных статусов на заключительном заседании 2021 года, чтобы определить, следует ли ее обновить или пересмотреть для международных соревнований 2022 года", — говорится в пресс-релизе World Athletics.





Отзыв нейтральных статусов предусмотрен в случае нарушения спортсменом антидопинговых правил, а также при отсутствии прогресса в ключевых показателях, изложенных в плане восстановления ВФЛА.



