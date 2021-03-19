Опейкин о том, что у Герасимени могут отнять участок в Дроздах: «Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать»
Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени в Минске могут отобрать участок в Дроздах, который она получила в 2018-м году.
На территории уже построен дом.
«У Александры Герасимени забирают дом. Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать. До конца, так до конца
Источник: Трибуна
08:03 19/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение