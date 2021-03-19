Опейкин о том, что у Герасимени могут отнять участок в Дроздах: «Саша по этому поводу не особо переживает, ведь мы тоже можем много чего забрать»

Исполнительный директор Белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал информацию о том, что у главы Фонда Александры Герасимени в Минске могут отобрать участок в Дроздах, который она получила в 2018-м году.