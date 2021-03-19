Майк Тайсон назвал дату следующего боя
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом он не сообщил, кто станет его соперником.
Напомним, в ноябре 2020 года М.Тайсон провел бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Роем Джонсом, пишет oxu.az. Восьмираундовый поединок завершился вничью.
На счету 54-летнего Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, один поединок признали несостоявшимся.
07:41 19/03/2021
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