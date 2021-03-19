Майк Тайсон назвал дату следующего боя

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе американец Майк Тайсон рассказал, что следующий поединок проведtт 29 или 31 мая, передает "Чемпионат". При этом он не сообщил, кто станет его соперником.