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И рыбку съесть, и на лошадке покататься здесь не получится. Топовый боксер получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов

И ему срезали зарплату в 8 раз! Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.

Лучший боксер Беларуси получал заряд энергии от Лукашенко, но захотел честных выборов – и ему срезали зарплату в 8 раз
Пишет рэп, мог стать футболистом, после выборов выбесил тяжа из России.

Дмитрий Асанов – топовый беларусский боксер. Он трижды выигрывал чемпионат Европы, брал золото и серебро Европейских игр, бронзу чемпионата мира. Успехи Дмитрия отмечали на самом высоком государственном уровне. После победы на Евроиграх в Минске поздравление Асанову направлял Александр Лукашенко, который отметил «бойцовские качества и грамотно выстроенную стратегию» спортсмена, пишет by.tribuna.com

Правда, респекты сверху не заставили бойца молчать о жести, которая начала твориться в стране после 9 августа. Уроженец Молодечно, который сейчас живет в Новой Боровой, одним из первых вписался за честные выборы, осудив насилие силовиков. Он даже был готов выйти в ринг с российским тяжеловесом Михаилом Кокляевым, который неуважительно высказался о беларусских протестах.

Этого боксера хвалил Лукашенко, но он возмущен жестью после выборов – смело говорит и готов драться с россиянином в 2,5 раза больше себя

Александр Ивулин пришел на тренировку к Асанову, чтобы снять новый выпуск «ЧестнОКа».

 
Почему Дмитрий вписался против насилия и как познакомился с Никитой Кривцовым и Алексеем Кудиным? Чем закончилась история с Кокляевым? Как удалось получить заряд энергии от Лукашенко до того, как это стало мейнстримом? Реально ли выжить в Новой Боровой без воды? Ответы на эти вопросы, а также крутые истории про Александра Усика, Энтони Джошуа и беларусский рэп ждут вас в новом ролике на самом популярном YouTube-канале об отечественном спорте.

Ну что, вперед! 
Александр Ивулин 
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