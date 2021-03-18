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«Барселона» предложит Месси пожизненный контракт

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта хочет предложить нападающему команды Лионелю Месси пожизненный контракт. Об этом сообщает El Confidencial.

Фото: Albert Gea / Reuters

По информации источника, соглашение будет предусматривать сотрудничество с аргентинцем после окончания его карьеры. При этом сумма контракта, скорее всего, понизится — это связано с финансовыми проблемами сине-гранатовых, вызванными пандемией коронавируса.

Лапорта стал президентом «Барселоны» 8 марта. На выборах за функционера проголосовали 54,28 процента избирателей, пишет Лента.ру.

31 января издание El Mundo раскрыло детали действующего контракта Месси с «Барселоной». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонский клуб. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в команде. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.
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