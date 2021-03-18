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В Речицком исполкоме прокомментировали историю с пропавшей "Погоней" с лого "Спутника"

Начальник отдела спорта и туризма Речицкого райисполкома Татьяна Гимбут в разговоре с корреспондентом Tribuna.com рассказала о том, почему с логотипа «Спутника» исчезло изображение «Погони».

– С логотипа ФК «Спутник» пропала «Погоня». Что вы об этом думаете?

– Нам поступило коллективное обращение в Речицкий райисполком. Автору петиции я отправила письмо о встрече, чтобы он сообщил, с кем можно встретиться из представителей, которые проживают в Речице, так как сам он проживает в Минске. 

Также направлено письмо с разъяснениями в ФК «Спутник», чтобы они письменно нас информировали, почему убрали «Пагоню» с эмблемы клуба. С нами никто не согласовывал, поэтому с заявителями, которые были в коллективном обращении, мы тоже будем встречаться и будем давать ответы.

– Директор «Спутника» Олег Монастырский сказал, что согласовывал с местными властями изменения эмблемы.

– Нет, Речицкий райисполком не согласовывал. К нам обратились, дальше мы будем письменные ответы давать заявителям.

– Есть ли шанс, что «Погоня» вернется на лого «Спутника»?

– Я не могу давать комментарии. Еще раз говорю, что мы всех письменно известим. Я оттуда ее не убирала.

– Но ваше личное мнение?

– Все вопросы к руководителю «Спутника» Монастырскому, – сказала Гимбут.
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