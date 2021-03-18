Уткин о Ганчаренко: Тренер хороший, но у него есть потолок





«Что касается Гончаренко в смысле его дееспособности как тренера ЦСКА. На мой взгляд, тут происходит довольно занятный феномен.





Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что – сразу подкручивает гайки. Между тем любая амбициозная команда – это сложное, каждодневное выстраивание отношений с амбициозными людьми.





Остекленевшие глаза Виктора, начиная примерно с получаса любой значимой игры, это и есть порог. В ЦСКА этот порог уже вряд ли преодолим.





Надо ведь понимать, что взаимопонимание с командой – главный эмоциональный ресурс для тренера. Это очень поддерживает. Когда ты видишь, что тебе доверяют, верят в твои идеи – это крылья за спиной. Ну, или с поправкой на специфику – это делает обычного человека кентавром...





Но вот что важно понимать. Если у вас нет богатого, нескольколетнего бэкграунда с Ганчаренко, вы не видите его ограничений. Он ведь хороший тренер. Внятный. Он интересен в разговоре. Ограничения у него личностные, проявляются при длительном общении.





А в ЦСКА ведь сменилось руководство... Вот у него, нового начальства, сейчас с ВМГ медовый месяц. Они, новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Ганчаренко. Команду тренеров, в частности. Я думаю, шансов мало.



