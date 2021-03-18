+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Уткин о Ганчаренко: Тренер хороший, но у него есть потолок

Журналист Василий Уткин озвучил мнение о главном тренере ЦСКА Викторе Гончаренко после поражения его команды от «Зенита» (2:3) в 23-м туре РПЛ.


«Что касается Гончаренко в смысле его дееспособности как тренера ЦСКА. На мой взгляд, тут происходит довольно занятный феномен.

Довольно очевидно, что работа в ЦСКА показывает: у него совершенно точно есть потолок. Упирается Виктор в первую очередь в то, что рано или поздно коллектив перестает его выносить. Он негибок, если что – сразу подкручивает гайки. Между тем любая амбициозная команда – это сложное, каждодневное выстраивание отношений с амбициозными людьми.

Остекленевшие глаза Виктора, начиная примерно с получаса любой значимой игры, это и есть порог. В ЦСКА этот порог уже вряд ли преодолим.

Надо ведь понимать, что взаимопонимание с командой – главный эмоциональный ресурс для тренера. Это очень поддерживает. Когда ты видишь, что тебе доверяют, верят в твои идеи – это крылья за спиной. Ну, или с поправкой на специфику – это делает обычного человека кентавром...

Но вот что важно понимать. Если у вас нет богатого, нескольколетнего бэкграунда с Ганчаренко, вы не видите его ограничений. Он ведь хороший тренер. Внятный. Он интересен в разговоре. Ограничения у него личностные, проявляются при длительном общении.

А в ЦСКА ведь сменилось руководство... Вот у него, нового начальства, сейчас с ВМГ медовый месяц. Они, новое начальство, с ним только начинают. И они сделали ошибку. Они стали обновлять команду вокруг Ганчаренко. Команду тренеров, в частности. Я думаю, шансов мало.

Главное дело, все участники событий очень неплохие ребята, от этого особенно обидно», – написал Уткин.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]