+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

У Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом

У Александры Герасимени хотят забрать участок в Дроздах, на котором уже построен дом, сообщает onliner.by.


После того как спортсменка стала критиковать действия властей, сразу же возникли проблемы с документацией. Участок в престижном районе она получила в 2018-м решением Мингорисполкома. Строительством и оформлением документов занимался отец Александры (он, кстати, задерживался во время разгона протестов в Минске).
 
После выборов чиновники вдруг нашли недостатки в проектной документации, а времени на исправление дали так мало, что успеть было просто невозможно. Было отменено решение о приёме дома в эксплуатацию. Теперь отец Александры Герасимени судится с чиновниками.

Герасименя — знаменитая белорусская пловчиха, ей 35 лет. Она дважды брала серебро и однажды бронзу на Олимпийских играх. Закончила карьеру в 2019 году. В 2020-м вошла в Свободное объединение спортсменов Беларуси, возглавила Фонд спортивной солидарности. Временно живет за границей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]