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Еще один хоккеист минского "Динамо" уехал в клуб НХЛ

Алексей Протас стал игроком минского "Динамо" летом 2020-го, в регулярном чемпионате КХЛ он провел за "зубров" почти все матчи и набрал 18 очков.


© Photo : ХК "Динамо-Минск"

Форвард минского "Динамо" Алексей Протас покидает столичный клуб, сообщили  в пресс-службе "зубров", пишет Sputnik.

"20-летнего нападающего отозвал из аренды клуб НХЛ "Вашингтон", - рассказали в клубе.

Протас стал игроком минского "Динамо" летом прошлого года. В "регулярке" КХЛ форвард провел 58 матчей, в которых набрал 18 очков (10+8). В плей-офф Кубка Гагарина на счету Протаса пять встреч и четыре балла (1+3).

Протас был признан лучшим новичком первого раунда Кубка Гагарина. Белорус стал первым игроком минчан, признанный лучшим игроком по итогам одного из раундов плей-офф.

В ноябре Протас побил рекорд Егор Шаранговича по голам в одном сезоне для игроков минского "Динамо" в возрасте до 20 лет. Нападающий забросил пять шайб.

К слову, Шарангович перебрался за океан в декабре – его из аренды отозвал "Нью-Джерси". 22-летний нападающий закрепился в основном составе "дьяволов", став первым белорусом в НХЛ за пять лет.
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