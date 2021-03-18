



13 марта умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Томаш Чатер. Словенец, возглавлявший нацкоманду с 2013 года, долго боролся с онкологией, но в итоге проиграл эту битву. Последний месяц жизни тренер провел в больнице. Вместо него сборную к первому этапу квалификации на чемпионат мира-2021 готовили его помощники, пишет tribuna.com. Они же выведут команду на матчи против Фарерских островов и Швейцарии, которые пройдут 19 и 21 марта на «Чижовка-Арене». В группе три команды, во второй этап проходят две лучшие.





Среди этих тренеров неожиданно оказалась Наталья Петракова, которую уволили из сборной в октябре прошлого года из-за того, что она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Вместе с ней тогда работы лишился и администратор сборной Константин Грибов. Вернулась же только Петракова.









Как стало известно Tribuna.com, в сборную Наталью позвали еще в конце февраля – почти сразу после того, как Чатер попал в реанимацию. Инициатором приглашения опального тренера выступила федерация гандбола, а увольняло ее Министерство спорта. В БФГ попросили Петракову поработать на этом сборе, потому что случилась непредвиденная ситуация – команда осталась без тренера. Наталья согласилась, потому, что любит гандбол и хочет помочь команде отобраться «на мир». Сейчас Петракова вместе с другими тренерами проводит сбор «националки», стартовавший 10 марта. Оставят ли специалиста в команде после сбора, неизвестно. Новые матчи квалификации пройдут через месяц.





В беларусском гандболе сложилась очень интересная ситуация. В нем удивительным образом уживаются подписанты обоих писем белспорта – за честные выборы и в поддержку власти, а также люди с разной жизненной позицией. Вот парочка примеров.





Лидер мужской сборной Беларуси Артем Королек заговорил о ситуации в стране еще в августе. Началось все с интервью линейного, где он называл действия силовиков ненормальными.





«Не ожидал, что власть и правоохранительные органы поведут себя подобным образом. Для меня это ужас, я не мог поверить в происходящее, в такую жестокость, равнодушие к людям, которые ни один магазин не разбили, ничего не горело, все спокойно проходило. Когда начались жесткие стычки, стало понятно, что люди как-то себя должны уберечь, и отвечали», – говорил гандболист.





На этом Королек не остановился и продолжил обозначать свою позицию через социальные сети. Выкладывал фото с бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня» на майке и подписью, что белорусов уже не заставить молчать. Резко высказывался о бывшем министре внутренних дел Юрии Караеве. Выражал солидарность с задержанной баскетболисткой Еленой Левченко, а также выставлял на аукцион футболку с автографами игроков своего клуба «Виве» в ее поддержку. За лот удалось выручить 415 долларов для Белорусского фонда спортивной солидарности. Говорил Королек и о том, что после выборов власть делает все, чтобы заткнуть рты беларусам, требующим справедливости.









Высказывался в поддержку народа и Владислав Кулеш. Полусредний вместе с другими гандболистами участвовал в записи видеобращения к силовикам с призывом остановить насилие. Поддержал борющихся за перемены и Вадим Гайдученко. Сперва разыгрывающий разместил фото своих новых кроссовок, на заднике которых сам нарисовал БЧБ-флаг, а позже рассказал в интервью о своих переживаниях в первые дни после выборов и задался вопросом, почему никто не понес наказание за насилие над протестующими.





Выступал в прессе и разыгрывающий Александр Подшивалов. Гандболист «Миндена» возмущался репрессиям в отношении коллег-спортсменов и обычных беларусов. В общем, высказывались гандболисты достаточно смело и много. И это не помешало им отправиться вместе с командой на чемпионат мира в Египет, который проходил в январе этого года.





Возможно, вызвали в сборную всех в том числе и потому, что никто из высказывавших свое мнение гандболистов не поставил подпись под письмом за честные выборы и против насилия. Все дело в пункте, который предусматривает возможность отказа от выступлений за сборную в случае давления.





«Я слишком много вложил сил и времени в сборную, чтобы все сейчас потерять», – говорил о возможном отказе играть за «националку» Королек.





Не подписывали гандболисты и письмо в поддержку власти. Хотя в сборной, как отмечали Гайдученко (до ЧМ) и Королек (после), хватало игроков, поддержавших власть и не осудивших действия силовиков. Однако, по словам Королька, на атмосфере в команде это не сказывалось и на результат не влияло.





При этом подписанты противовесного письма в команде все-таки есть. Так свои подписи в поддержку Лукашенко оставили представители тренерского штаба – тренеры Игорь Папруга, Олег Шарейко, массажист Дмитрий Барсуков и начальник команды Сергей Кострома. К слову, сделали они это как представители минского СКА. А вот главный тренер сборной Юрий Шевцов, которому в ноябре Александр Лукашенко присвоил звание заслуженного тренера Беларуси, никакие письма не подписывал.





Нет в провластном письме и фамилии председателя федерации гандбола Владимира Коноплева, что довольно странно, учитывая его близость к Лукашенко. Коноплев – давний соратник первого президента страны. Они вместе учились в Могилевском пединституте, а когда Лукашенко пошел в депутаты, Коноплев стал его помощником, сохранив должность и после выборов 1994 года. После Коноплев сам был депутатом – трижды избирался в Палату представителей и дорос там до должности спикера.





Незадолго до чемпионата мира Коноплев рассказывал об обновлении сборной и отметил важнейшую роль в команде «протестного» Королька. «У нас есть достойные молодые игроки. Но, естественно, лидеры – есть лидеры. Того же Королька никто не заменит», – признавался руководитель. А теперь Коноплев дал добро на приглашение в сборную, пускай и экстренное, Петраковой, которая будет работать вместо Чатера, подписавшего письмо в поддержку власти.





Такие вот коллизии.