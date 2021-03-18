Гандбол полон протестных сюжетов: выступившую против насилия тренера вернули в сборную после того, как умер тренер, поддержавший Лукашенко
Лидеры прямо осуждают силовиков, но их никто не трогает.
13 марта умер главный тренер женской сборной Беларуси по гандболу Томаш Чатер. Словенец, возглавлявший нацкоманду с 2013 года, долго боролся с онкологией, но в итоге проиграл эту битву. Последний месяц жизни тренер провел в больнице. Вместо него сборную к первому этапу квалификации на чемпионат мира-2021 готовили его помощники, пишет tribuna.com. Они же выведут команду на матчи против Фарерских островов и Швейцарии, которые пройдут 19 и 21 марта на «Чижовка-Арене». В группе три команды, во второй этап проходят две лучшие.
Среди этих тренеров неожиданно оказалась Наталья Петракова, которую уволили из сборной в октябре прошлого года из-за того, что она подписала открытое письмо спортсменов за честные выборы и против насилия. Вместе с ней тогда работы лишился и администратор сборной Константин Грибов. Вернулась же только Петракова.
Как стало известно Tribuna.com, в сборную Наталью позвали еще в конце февраля – почти сразу после того, как Чатер попал в реанимацию. Инициатором приглашения опального тренера выступила федерация гандбола, а увольняло ее Министерство спорта. В БФГ попросили Петракову поработать на этом сборе, потому что случилась непредвиденная ситуация – команда осталась без тренера. Наталья согласилась, потому, что любит гандбол и хочет помочь команде отобраться «на мир». Сейчас Петракова вместе с другими тренерами проводит сбор «националки», стартовавший 10 марта. Оставят ли специалиста в команде после сбора, неизвестно. Новые матчи квалификации пройдут через месяц.
В беларусском гандболе сложилась очень интересная ситуация. В нем удивительным образом уживаются подписанты обоих писем белспорта – за честные выборы и в поддержку власти, а также люди с разной жизненной позицией. Вот парочка примеров.
Лидер мужской сборной Беларуси Артем Королек заговорил о ситуации в стране еще в августе. Началось все с интервью линейного, где он называл действия силовиков ненормальными.
«Не ожидал, что власть и правоохранительные органы поведут себя подобным образом. Для меня это ужас, я не мог поверить в происходящее, в такую жестокость, равнодушие к людям, которые ни один магазин не разбили, ничего не горело, все спокойно проходило. Когда начались жесткие стычки, стало понятно, что люди как-то себя должны уберечь, и отвечали», – говорил гандболист.
На этом Королек не остановился и продолжил обозначать свою позицию через социальные сети. Выкладывал фото с бело-красно-белым флагом и гербом «Пагоня» на майке и подписью, что белорусов уже не заставить молчать. Резко высказывался о бывшем министре внутренних дел Юрии Караеве. Выражал солидарность с задержанной баскетболисткой Еленой Левченко, а также выставлял на аукцион футболку с автографами игроков своего клуба «Виве» в ее поддержку. За лот удалось выручить 415 долларов для Белорусского фонда спортивной солидарности. Говорил Королек и о том, что после выборов власть делает все, чтобы заткнуть рты беларусам, требующим справедливости.
Высказывался в поддержку народа и Владислав Кулеш. Полусредний вместе с другими гандболистами участвовал в записи видеобращения к силовикам с призывом остановить насилие. Поддержал борющихся за перемены и Вадим Гайдученко. Сперва разыгрывающий разместил фото своих новых кроссовок, на заднике которых сам нарисовал БЧБ-флаг, а позже рассказал в интервью о своих переживаниях в первые дни после выборов и задался вопросом, почему никто не понес наказание за насилие над протестующими.
Выступал в прессе и разыгрывающий Александр Подшивалов. Гандболист «Миндена» возмущался репрессиям в отношении коллег-спортсменов и обычных беларусов. В общем, высказывались гандболисты достаточно смело и много. И это не помешало им отправиться вместе с командой на чемпионат мира в Египет, который проходил в январе этого года.
Возможно, вызвали в сборную всех в том числе и потому, что никто из высказывавших свое мнение гандболистов не поставил подпись под письмом за честные выборы и против насилия. Все дело в пункте, который предусматривает возможность отказа от выступлений за сборную в случае давления.
«Я слишком много вложил сил и времени в сборную, чтобы все сейчас потерять», – говорил о возможном отказе играть за «националку» Королек.
Не подписывали гандболисты и письмо в поддержку власти. Хотя в сборной, как отмечали Гайдученко (до ЧМ) и Королек (после), хватало игроков, поддержавших власть и не осудивших действия силовиков. Однако, по словам Королька, на атмосфере в команде это не сказывалось и на результат не влияло.
При этом подписанты противовесного письма в команде все-таки есть. Так свои подписи в поддержку Лукашенко оставили представители тренерского штаба – тренеры Игорь Папруга, Олег Шарейко, массажист Дмитрий Барсуков и начальник команды Сергей Кострома. К слову, сделали они это как представители минского СКА. А вот главный тренер сборной Юрий Шевцов, которому в ноябре Александр Лукашенко присвоил звание заслуженного тренера Беларуси, никакие письма не подписывал.
Нет в провластном письме и фамилии председателя федерации гандбола Владимира Коноплева, что довольно странно, учитывая его близость к Лукашенко. Коноплев – давний соратник первого президента страны. Они вместе учились в Могилевском пединституте, а когда Лукашенко пошел в депутаты, Коноплев стал его помощником, сохранив должность и после выборов 1994 года. После Коноплев сам был депутатом – трижды избирался в Палату представителей и дорос там до должности спикера.
Незадолго до чемпионата мира Коноплев рассказывал об обновлении сборной и отметил важнейшую роль в команде «протестного» Королька. «У нас есть достойные молодые игроки. Но, естественно, лидеры – есть лидеры. Того же Королька никто не заменит», – признавался руководитель. А теперь Коноплев дал добро на приглашение в сборную, пускай и экстренное, Петраковой, которая будет работать вместо Чатера, подписавшего письмо в поддержку власти.
Такие вот коллизии.
09:13 18/03/2021
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