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Лига чемпионов. 1/8 финала. «Челси» победил «Атлетико», «Бавария» обыграла «Лацио»

Вчера в ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов определились последние участники четвертьфиналов.

Фото: Reuters

«Челси» в Лондоне победил «Атлетико» (2:0, первый матч – 1:0), а «Бавария» обыграла «Лацио» (2:1, первый матч – 4:1) на домашней арене, пишет Трибуна.

Ранее в четвертьфинал также вышли «Реал», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Порту» и дортмундская «Боруссия».

Пары будут определены жеребьевкой, которая состоится 19 марта.
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