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Белорусскую теннисистку Веру Лапко сняли с парного турнира в Санкт-Петербурге

Веру Лапко не допустили к матчу парного разряда в Санкт-Петербурге

Белорусскую теннисистку Веру Лапко сняли с парного турнира в Санкт-Петербурге
Вера Лапко. Фото: WTA
Журналист Юрий Сницкий объяснил, почему спортсменку не допустили к матчу в паре.

— В теннисе, как и везде, есть свои интересные правила. Порой в одиночном разряде игроки доигрывают вполсилы матчи, чтобы остаться на турнире в паре. Во-первых, есть время к следующему матчу восстановиться. Во-вторых, нагрузки в паре меньше.

Согласно правилам WTA (стр.55), если игрок снимается в одиночном разряде, он не допускается до игры в другом разряде, если игра намечена в тот же день. Причина снятия не принципиальна.

В первом круге WTA 500 в Санкт-Петербурге Вера Лапко отказалась от продолжения борьбы в матче с румынкой Жаклин Кристиан в третьем сете из-за судорог. Спустя несколько часов она в дуэте со шведкой Карнелией Листер должна была стартовать в парном турнире матчем против россиянок Елены Весниной и Веры Звонаревой.

Из-за данного пункта в правилах Лапко лишилась возможности как минимум сыграть на одном корте с экс-первой ракеткой мира в паре. Хотя восстановиться после судорог можно быстрее, чем после более серьезной травмы, – написал Юрий Сницкий.

Напомним, что в стартовом раунде 22-летняя спортсменка играла против представительницы Румынии Жаклин Кристиан, однако в третьем сете при счете 1:2 белоруска отказалась продолжать борьбу.
sportarena.by
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