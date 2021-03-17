Ключевой темой стала подготовка спортсменов к Играм XXXII Олимпиады в Токио. На заключительном этапе на первый план выходят аспекты (хронобиологической и климатогеографической) адаптации к условиям проведения Игр. Не менее важны и инфраструктурные, научно-методические и научно-технические возможности проведения сборов и (совместных) тренировочных мероприятий, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.









Речь шла о вакцинации спортсменов и иных членов делегаций с учетом рекомендаций Оргкомитета Токио-2020 и МОК по мерам охраны и защиты здоровья участников и гостей Игр.





Станислав Поздняков и Виктор Лукашенко уделили особое внимание тематике образования и мероприятий по обмену опытом с участием представителей НОК Беларуси и ОКР и других стран, в том числе, в рамках проектов при поддержке Олимпийской солидарности МОК.





«Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности, Министерства спорта Российской Федерации по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке. Белорусская сторона, в свою очередь, готова оказать всяческое содействие в тренировочных сборах российских спортсменов в случае необходимости. Отмечу, что и наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян.





Ваши атлеты активно используют для подготовки к важным международным стартам белорусские центры по олимпийской подготовке «Стайки», «Раубичи», центр по фристайлу и другие спортивные объекты», – сказал Виктор Лукашенко.





В свою очередь, министр спорта Матыцин сказал, что готов рассмотреть возможность проведения совместных сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке.

Отметим, Международный олимпийский комитет (МОК) не признал выборы Виктора Лукашенко на пост главы НОК.



